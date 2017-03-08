業成獲利佳 股價不敵大股東群創賣壓

2017-03-08

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控廠GIS-KY業成（6456）去年獲利創新高，每股稅後盈餘9.39元，董事會也決議配發現金股利4元；不過，股價卻不敵大股東群創（3481）賣壓，群創從2月20日起至3月6日共賣出業成2784張股票，獲利3.17億元，可望於首季入帳。

業成為鴻海集團旗下觸控面板廠，當初是從群創的觸控貼合事業分拆獨立而成，根據群創公告，群創這段期間共處分業成2784張股票，平均處分價格為124.94元，總金額3.47億元，處分利益3.17億元。

累計群創迄今仍持有業成3萬6716張，持股比例12.19％，群創表示，處分業成股票為充實營運資金。若群創持續處分持股，恐壓抑業成股價。

2月營收逆勢成長14.17％

業成昨並發布2月合併營收為61.83億元，儘管較1月逆勢成長14.17％，前兩月合併營收為115.99億元，仍較去年同期衰退17.64％；即使3月營收隨客戶新平板產品開始拉貨而回溫，由於業成去年第四季合併營收296.21億元的高基期效應，法人預估，業成首季營收季衰退幅度將超過3成、甚至達4成以上。

業成競爭對手TPK-KY宸鴻（3673）2月合併營收64.44億元，較1月減少15％，累計1-2月合併營收140.68億元，年減1.84％。

宸鴻看好大客戶首季有平板電腦新產品問世，將抵銷首季淡季效應，日前法人說明會上，宸鴻預估首季營收與上季相比，衰退幅度在1成以內。