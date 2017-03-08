台塑四寶2月營收 僅台塑略增1.1％

2017-03-08

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶2月營收昨（7）日公告，四寶中僅台塑（1301）2月營收成長，月增率為1.1％，其餘三寶2月營收都較1月下滑，尤其是台塑化（6505）營收月減12.2％衰退最多；面對春節過後的市況，台塑、南亞（1303）態度樂觀，台化（1326）則對未來「保守以對」。

台塑董事長林健男表示，1月適逢農曆春節，部分客戶提早停工，出貨量減少，春節過後下游客戶陸續復工，提貨量增加，且印度市場因新鈔問題已解決，採購恢復正常，因此2月PVC、EVA及PP等產品銷售量較1月增加，使得營收較1月成長。此外，預計3月開工率可達89％（2月僅81％），3月營收會比2月大幅增加，第二季為產業旺季，表現也將會優於首季。

台塑南亞︰Q2優於Q1

南亞董事長吳嘉昭認為，中國內需回溫，3月營收會比2月好，第二季也可望較首季好；他分析，以EG產品為例，日前最高一度到每噸970美元，但中國庫存升高，影響EG價格，不過，聚酯產品開工率達86％，預計會帶動EG價格，因此對EG價格仍有信心。

台塑化煉油營收大減

台化副董事長洪福源則說，2月石化產品市況相當「戲劇化」，苯價格震幅劇烈，乙烯、丙烯也一路飆升，「市場像是瘋了！」反而讓客戶端轉向觀望；3月起台化有例行定檢，加上6日SM廠發生閃燃意外，目前停車檢修中，他坦言「3月營收會比2月減少」，且第二季仍有許多例行定檢，不排除營收會比第一季減少。

針對2月營收大減，台塑化總經理曹明解釋，主要是因煉油事業營收大減，2月原油平均煉製量為每日51.8萬桶，比1月每日53萬桶減少許多，加上2月營業天數較1月少3天，影響2月煉油產品銷售量僅1572.2萬桶，較1月減少291.2萬桶，使得營收大減；他表示，第二季東南亞煉油大廠開始進入定檢，對油價有支撐作用，預計後續產能應可穩定，產品價格也下跌不易。