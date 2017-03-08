CPL上漲帶動 加工絲2月營收好
2017-03-08
〔記者陳柔蓁／台北報導〕受惠己內醯胺（CPL）大幅上漲，加工絲廠集盛（1455）、聯發（1459）、宏益（1452）2月營收分別繳出年增67.82％、42.06％、20.5％的好成績。展望未來，業內一致認為，紡織業今年景氣會比去年好，但中游布廠拉貨有慢下來的跡象，間接反映終端服飾零售業尚未完全回穩，對未來營運情況保守以待。
終端服飾零售業未完全回穩
觀察3家公司2月營收表現，集盛13.57億元，月增5.43％，年增67.82％；聯發2.82億元，月增51.1％，年增42％；宏益1.83億元，月增24.1％，年增20.5％。
油價報價穩步向上增溫，目前西德州原油報價每桶來到53美元，尼龍原物料跟漲，CPL上漲近5成，尼龍絲則來到每公斤96元，比3個月前報價上漲18.5％；其原料在油價盤堅的趨勢下，尼龍絲報價可望續漲至第二季。
從企業營運面來看，1月有農曆年假，2、3月工作天數逐漸增加，第一季工作天數逐月變多，有助於第一季營收表現月月高；且國內尼龍絲庫存已打銷，目前產能都排滿，訂單能見度有一個月到一季。
業內人士也提醒，美國總統川普對中國祭出終端產品高關稅策略，品牌下單保守，因此中游布廠雖仍在下訂，但拉貨力道弱；且近來台幣升值，匯損會對尼龍絲報價形成壓力。以上原因可能讓加工絲調漲的報價，無法完全轉嫁給中游布廠。
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