ＣＰＬ報價狂漲64％ 中石化受惠 Q1虧轉盈

2017-03-08

〔記者張慧雯／台北報導〕去年10月己內醯胺（CPL）每噸價格為1400美元，但1個月後報價就站上每噸1500美元，上週五最新報價來到2300美元，短短5個月報價大漲64％。法人表示，CPL報價暴衝，國內受惠最大的就是中石化（1314），首季除能由虧轉盈外，應可繳出亮麗成績單。

國際大廠停產 CPL缺貨

雖然中石化低調表示，「價格暴衝的結果就容易造成價格暴跌，無法預測行情能夠好多久，只能儘量全力生產，期待繳出好成績，擺脫去年低迷的營運」。但法人認為，去年第三季中石化稅後僅小虧1000萬元，估計第四季至少能損平，今年首季更將轉虧為盈，因股價仍偏低，吸引不少資金進駐。

法人表示，CPL價格飆漲，主要是因為兩個國際大廠關門檢修，第一個就是美國Fibrant年產能25萬噸CPL關廠；此外，BASF年產能10萬噸產線自去年9月起停產，宣布至少停產18個月以上，因此價格大漲。

另一產品AN也大漲

此外，上週五泛用樹脂報價幾乎都下滑，中間原料的報價維持小幅上揚；其中，中石化另一項主力產品「丙烯腈」（AN）表現也相當不錯，每噸來到1550美元、週漲幅達3.33％，法人也說全球AN產能擴充不多，有利於價格再向上彈升。

目前中石化AN年產能約23萬噸、CPL年產能約40萬噸，從近期三大法人買賣超數字觀察，外資與自營商積極買超中石化，近3個月來股價漲幅為27.78％；昨收盤上漲0.7元，以12.65元作收，光是近3日外資買超近萬張，自營收買超高達1.5萬張，僅投信小賣191張，對於股價將是有利支撐。