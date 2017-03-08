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台股青紅燈》減資爽到誰？

2017-03-08

近來台股又有不少公司辦理減資，但市場反應差很大。先是被動元件龍頭廠的國巨宣布辦理現金減資3成，這已是近5年來第4度減資，另一家是記憶體製造廠的旺宏，將一口氣減資51%，這是成立以來第2次減資；只是隔日股價反應是天差地別，一家漲停、一家跌停。

會辦理減資的上市櫃公司可概分為3大類型。一是賺很多、錢很多；二是虧很多、錢不多；三是有著分割等其它目的。

第一種類型的減資目的最為單純。當一家企業獲利穩定，且帳上現金過多、股本過大，減資退還股東現金後，隨著股本減少，相對可提高每股淨值、獲利，對未來股價表現更有幫助；當然，還有節稅的因素，若大股東有資金需求，透過減資方式拿回現金，要繳的稅最少。

第二種類型常被市場質疑，就是減資認賠累積虧損。過去常見有上市櫃公司短期數季出現轉機後，就會伺機發動減資，讓淨值可重回10元以上，恢復信用交易，營運數字更好看，進而推升股票價量走揚；只是部份公司辦理減資後，隔年就聯貸或增資，等於是把減資當成股價回春的手段。

但隨著投資人被大股東頻吃豆腐久了，對上市櫃公司辦理減資多會停看聽，才不會輕易相信這些大股東的鬼話。（費特曼）

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