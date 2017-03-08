通用汽車：出售歐寶 非因邊境稅

2017-03-08

〔編譯盧永山／綜合報導〕通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）受訪表示，通用汽車出售歐洲子公司歐寶（Opel）品牌，與共和黨力推的邊境稅政策無關，將繼續在歐洲行銷雪佛蘭、凱迪拉克等品牌，並尋求未來的合作關係。

巴拉週一接受CNBC訪問，針對將歐寶賣給法國標緻雪鐵龍集團（PSA） 的交易，是否因邊境稅的原因。她回答：「這筆交易純粹是考量我們在歐洲的綜效問題，而2家公司很適合在一起。」

通用汽車日前宣布，將以23億美元把歐寶賣給PSA，外界質疑該公司是因為美國總統川普打算對外國進口美國的汽車課徵關稅，因而退出歐洲市場。

巴拉2月底在華府經濟俱樂部發表演說時曾說，如果沒有深思熟慮就實施邊境稅，可能會發生很多問題。

川普已多次提及將減輕美國企業的稅賦，而聯邦眾議院共和黨議員也提議要調降企業稅，同時推出所謂的邊境調整稅，儘管相關計畫尚未公布。

PSA收購歐寶後，整體銷量將成長40%，全球市占率也將升至16%，超越法國同業雷諾汽車，並拉近與歐洲最大車商福斯汽車的距離。

巴拉指出，根據與PSA達成的交易，通用汽車將透過6.7億歐元（7.09億美元）的認股權證（share warrants）與PSA合作，並堅稱2家公司雖然在其他地區有競爭關係，但在歐洲能展開合作。