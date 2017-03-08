艾克森美孚 斥資擴大在美投資
2017-03-08
〔編譯王惠慧／綜合報導〕全球最大上市石油業者艾克森美孚石油（Exxon Mobil）執行長伍茲（Darren Woods）週一在「CERAWeek」能源大會上指出，公司在2020年前，將投資200億美元，擴大在美國墨西哥灣沿岸的化學和煉油廠房。
川普自褒稱增加工作機會
伍茲表示，上述投資計畫中的11個投資項目，將創造3.5萬個臨時建築工作機會，以及1.2萬個長期就業；白宮發出新聞稿，指川普向艾克森美孚石油道賀，川普承諾為美國帶來就業機會，全國的樂觀情緒已經使得就業有所成長，「而一切才正要開始」。
美國總統川普在上述消息發布後，在推特上撰文並在臉書上發布道賀的影片，他表示，上述艾克森美孚石油計畫「很大一部分是由於我們和新政府的政策，我說過要帶回就業機會，這就是一個很好的例子」。
媒體打臉：2013年就開始
不過，川普自褒的說法很快被媒體打臉，《美聯社》報導指出，艾克森美孚石油公布的投資計畫是從2013年開始的，一系列的計畫最早可以追溯至前總統歐巴馬的任期之內，報導指出，川普是在用2013年的計畫來稱讚自己和艾克森美孚石油。
《美聯社》報導指出，艾克森美孚石油於美國墨西哥灣發展的「Growing the Gulf」項目，包括化學、煉油、潤滑油和液化天然氣等，始於2013年，預計將延續至2022年。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）被問到總統川普是否在搶功勞，他表示，艾克森美孚石油明確向川普表示，該公司正在加大對美國投資，因為川普力推放鬆監管及減稅等的措施。
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