憂失競爭力 中國製造業凍漲薪資

2017-03-08

廣東省連續3年凍漲最低工資標準

〔編譯盧永山／綜合報導〕「日經新聞」報導，由於擔心產品失去國際競爭力，中國製造業出現了抑制工資上漲的跡象！製造業最發達的廣東省今年已決定不調高最低工資標準，為連續第3年凍漲；抑制工資上漲的情況還向全國擴大，使中國製造業面臨轉捩點。

報導說，廣東省最近修改了調高最低工資標準的規定，將企業調整最低工資標準的期限，由以前的「至少2年一調」，改為「原則上至少3年一調」，藉此限制工資的上漲速度。隨著規定的修改，往後最低工資標準可能會連續3年維持不變。

廣東省的國內生產總值（GDP）連續28年居中國榜首，一旦該省明確抑制基本工資上漲，今後若有相同的動作，外界認為將會擴大至全中國。

中國各省每年會依據當地的情況決定最低工資的漲幅和調漲時間，以前規定「至少2年一調」，但隨著經濟高速成長，工人的調薪壓力節節升高，因此各省幾乎每年都會調高最低工資標準。

中國從1992年起全面實施經濟改革開放，當年廣東省的最低工資標準為每月245元人民幣（以下同），到2015年已漲至2030元，其中深圳的最低工資標準僅次於上海，為中國第2高。在這20幾年裡，廣東省僅有2次未調，包括全球金融危機爆發的2009年。

廣東省連續3年凍漲最低工資標準，主要因為該省政府和企業認為，隨著成長減速，工廠生產陷入低迷，若仍持續調高工資，將衝擊產品的國際競爭力。受到中國工人基本工資持續上漲影響，很多製造業已將廠房遷移至東南亞。

除了廣東省，中國有很多地方政府也開始抑制最低工資標準。例如，2015年中國有27個省市調高最低工資標準，2016年僅剩9個。

不過，儘管各省凍漲工人最低工資標準，在城市工作的白領工人每年仍能調薪數個百分點，這可能導致中國已經惡化的貧富差距持續擴大。