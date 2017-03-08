中國資本管制沒衝擊？ 中企主管砲轟「謊言」
2017-03-08
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國資本管制造成海外收購等投資破局，多位中企主管在中國全國人大、政協兩會場外砲轟政策不當，包括中信資本董事長張懿宸、科瑞集團董事長鄭躍文、廣州富力地產聯席董事長張力在內，指「資金出去的門近乎關閉」、「資本管制沒造成衝擊是謊言」，加入外企批評中國資本管制政策的行列。
彭博新聞報導，中信資本董事長兼執行長張懿宸在中國兩會期間於場外對媒體表示，現在幾乎無法使用人民幣投資海外計畫，「說資本管制沒有造成任何衝擊，這是謊言」。
資金出去的門近乎關閉
製藥商科瑞集團董事長鄭躍文指出，「現在中國外匯管理措施嚴格到幾乎無法把資金移出去」，資金出去的門近乎關閉。廣州富力地產聯席董事長張力說，該公司雖見到海外很多好的開發計畫，但同時「現在資本管制非常嚴格」，要轉移資金到海外很困難。
中企海外併購交易大減
彭博指出，這些批評也反映中企海外併購等交易額大減，今年以來僅190億美元，較去年同期大幅下降74%，促使這些中企主管加入外國企業批評北京資本管制政策的行列。據悉，萬達集團對美國金球獎製作公司Dick Clark的收購由於資本無法匯出，交易在上月受阻；中資購買巴瑞克（Barrick）黃金公司澳洲礦場股份的交易也停滯，由於融資取得、監管核准受到延誤。
美銀集團策略師崔巍表示，如果中國資本外流壓力仍在，那麼今年秋季中共19大召開及權力過渡前，人民幣外匯政策發生重大改變的可能性相當低。
中國連3年資本外流及人民幣貶值，促使北京從去年下半年開始加強管制資本，連帶波及到中企海外投資項目。為了支撐人民幣匯價，中國人行（央行）外匯存底連7個月減少、降至3兆美元以下，直到上個月才回升。週二中國官方數據顯示，迄2月底外匯存底餘額回升至3.005兆美元。
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