台幣升3.8分 收30.982元

2017-03-07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日呈現區間走揚格局，終場升值3.8分，以30.982元兌1美元作收，結束連續3個交易日貶值走勢，但台北及元太外匯經紀公司總成交量僅8.05億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）下週召開為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC），上週市場反映重啟升息的預期，導致新台幣貶破31元大關，不過，昨又再度重回「30」字頭價位。

外匯交易員指出，上週積極匯出的外資已明顯放緩，銀行間操作也轉趨保守、謹慎，缺乏追價意願，導致匯市量能萎縮，預料短線新台幣於31元整數關卡附近震盪機率高。