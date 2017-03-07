| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北火警2死 刑事局副局長父罹難 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
 首頁 > 財經

台幣升3.8分 收30.982元

2017-03-07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨日呈現區間走揚格局，終場升值3.8分，以30.982元兌1美元作收，結束連續3個交易日貶值走勢，但台北及元太外匯經紀公司總成交量僅8.05億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）下週召開為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC），上週市場反映重啟升息的預期，導致新台幣貶破31元大關，不過，昨又再度重回「30」字頭價位。

外匯交易員指出，上週積極匯出的外資已明顯放緩，銀行間操作也轉趨保守、謹慎，缺乏追價意願，導致匯市量能萎縮，預料短線新台幣於31元整數關卡附近震盪機率高。

廣告
  • 金鈔行情表（3/6）

    金鈔行情表（3/6）

  • 金融業拆款成交情況表（3/6）

    金融業拆款成交情況表（3/6）

  • 新台幣匯率走揚。（記者盧冠誠攝）

    新台幣匯率走揚。（記者盧冠誠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 匯率 升值 台幣
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：台幣升3.8分 收30.982元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.