入門價64.9萬 現代ELANTRA 房車震撼彈
2017-03-07
〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）旗下南陽實業代理的現代（HYUNDAI）汽車昨日正式導入現代全球最暢銷的戰略車款SUPER ELANTRA中型房車，正式售價比預接單價格再便宜3~5萬元，年銷量挑戰5000輛目標。
南陽總經理魏國志表示，ELANTRA是現代最暢銷的車款，全球年銷量約42萬輛，相當於台灣整體市場一年的輛，更是全球累計銷售量最快突破1000輛的車款，且連續6年擠進全球10大暢銷車排行榜。
他並指出，全新的SUPER ELANTRA設計、安全、動力及科技配備4大面向全面躍進，車體有高達53%使用高剛性鋼材，全車系並標配6具SRS輔助氣囊、ESP電子車身動態穩定系統／VSM整合式車身動態管理系統（附自動轉向修正）、HAC上坡起步輔助系統。
高階車款更搭載BSD盲點偵測警示、LCA車道變換後方警示、RCTA後方交通警示系統，共計高達14項主、被動安全配備，為同級中型房車最高規格。
同時引進3款引擎動力共5種等級車款，首度導入搭載1.6L柴油引擎的尊貴款，每輛建議售價77.9萬元、汽車款入門價每輛為64.9萬元起，震撼市場，預料將掀起台灣中型房車市場風暴。
魏國志說，SUPER ELANTRA預接單已達300張，其中柴油款的接單狀況優於預期，接下來，現代品牌首款油電車IONIQ，以及GENESIS豪華房車都將登台搶市，全年將衝刺整體銷量達1.5萬輛的目標。
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