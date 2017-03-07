徵提保證人 金管會訂5改善措施
2017-03-07
〔記者王孟倫／台北報導〕由經濟部與金管會共同建立的「中小企業融資業務聯繫平台」，日前召開聯繫會議，金管會昨天表示，解決中小企業融資問題，已透過銀行公會轉達並要求各本國銀行，不得浮濫徵提無實益保證人或連帶保證人等五大改善措施。
「中小企業融資業務聯繫平台」是由金管會銀行局與經濟部中小企業處雙方定期業務聯繫，以協助解決中小企業融資問題，日前召開第三次會議。
在中小企業遇到相關貸款問題，金管會表示，有部分企業主反映，透過「信保基金」保證之高成數案件，卻仍遇到銀行業者給予過高貸放利率，或是仍須徵提企業負責人與實際負責人以外之保證人，或擔保品等問題。
對此，金管會與經濟部、信保基金與銀行公會，共同研商後提出多項改善作法，並將透過單一服務窗口提供協助。
在改善措施方面，金管會指出，經會議溝通後，首先，銀行公會已通知各會員銀行，對於企業購置機器設備之政策性貸款，應儘量給予中小企業優惠利率。
其次，銀行辦理授信業務徵提保證人時，應確實審酌其資歷及保證能力，不得有浮濫徵提無實益保證人或連帶保證人之情形。
如有徵提連帶保證人者，應充分告知其權利義務及保證責任範圍，通函會員銀行配合辦理，對於協助中小企業取得融資及改善融資條件將有所幫助。
為鼓勵創業，將進行研議，凡經過「信保基金」高成數保證之青年創業及啟動金貸款，不用另徵提負責人以外之其他保證人及擔保品之可行作法。
此外，為落實普惠金融政策，讓偏鄉地區及弱勢族群也能有更多元的金融服務管道，將積極推動信用合作社加入「信保基金」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 入門價64.9萬 現代ELANTRA 房車震撼彈
- 用官僚舊思維做事 中研院士陳良博︰生技業對蔡政府很失望
- 證券行情表、證券表格
- 經部︰檢討法規 財部︰盡力協助
- 新聞透視》張郭「雙雄奇謀」 全為共同敵人三星
網友回應
熱門新聞
- 慈悲白沙屯媽 遇喪家超低調
- 新北火警2死 刑事局副局長父罹難
- 司改分組會議通過 大法官可審查個案
- 立院初審 詐騙集團也算組織犯罪
- 朱國珍／長信
- 上巴陵易危物種「霧社櫻」 盛開似雪
- 排除伊拉克 川普簽新版移民禁令
- 〈媽媽的愛心〉為兒子做早餐 超有成就感
- 中市首度參加東京國際食品展 林佳龍行銷主打茶與餅
- 金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 江宏傑手做愛的沙拉 向日推銷8縣市農產品
- 太陽菜鳥尤利斯 3分彈絕殺綠衫軍
- 菸害防制法修正 預告期滿
- 大學學生組織串聯 反中生承諾書
- 「連人帶床」海上漂浮飯店 日本年底推出
- 堅持人權為最高理念 鄭麗君：會為政策負責
- 降血脂藥「冠脂妥」傳有偽 衛局清查
- 盼啟用焚化廠 台東縣府向議會提案
- 美食搭經典錶 生活藝術品味
- 伊朗攻擊艇逼近 美艦改變航向
- 外曾祖父親日 姜東元踩爆愛國地雷道歉
- 03/07 各報重點新聞一覽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-New Taipei City deputy mayor convicted of graft
- 【藝文短訊-2】幼獅文藝春季寫作班
- 【愛讀書】 《野鳶尾》
- 婦聯會發函衛福部 表達捐款160億
- 24年情變 澳門賭王千金驚爆去年簽字離婚
- 田馥甄小酌前進巴黎 為了兌現XX
- 《法國總統大選》費雍被看衰拒退 居貝有贏面不選
- 清大生墜樓 陳屍圖書館外
- 市府抗旱 洗街、澆灌車取放流水
- 我洽談駐日辦事處 更名台灣
- 陳師孟稱「彈劾黨國思想司法官」 國民黨︰干預司法 王定宇︰錯哪
- 川普簽入境新禁令 將伊拉克人放行
- 拖延年改？試院今首場審查會改開公聽會
- 辛龍嗆包場舞台劇 挨酸還說沒中樂透
- 高鐵轉乘機捷 16分鐘就到機場
- 〈戀愛怪談系列〉IKEA其實是個 有點陰險的地方
- 美戰術核彈 計畫重返南韓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：徵提保證人 金管會訂5改善措施
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分