徵提保證人 金管會訂5改善措施

2017-03-07

〔記者王孟倫／台北報導〕由經濟部與金管會共同建立的「中小企業融資業務聯繫平台」，日前召開聯繫會議，金管會昨天表示，解決中小企業融資問題，已透過銀行公會轉達並要求各本國銀行，不得浮濫徵提無實益保證人或連帶保證人等五大改善措施。

「中小企業融資業務聯繫平台」是由金管會銀行局與經濟部中小企業處雙方定期業務聯繫，以協助解決中小企業融資問題，日前召開第三次會議。

在中小企業遇到相關貸款問題，金管會表示，有部分企業主反映，透過「信保基金」保證之高成數案件，卻仍遇到銀行業者給予過高貸放利率，或是仍須徵提企業負責人與實際負責人以外之保證人，或擔保品等問題。

對此，金管會與經濟部、信保基金與銀行公會，共同研商後提出多項改善作法，並將透過單一服務窗口提供協助。

在改善措施方面，金管會指出，經會議溝通後，首先，銀行公會已通知各會員銀行，對於企業購置機器設備之政策性貸款，應儘量給予中小企業優惠利率。

其次，銀行辦理授信業務徵提保證人時，應確實審酌其資歷及保證能力，不得有浮濫徵提無實益保證人或連帶保證人之情形。

如有徵提連帶保證人者，應充分告知其權利義務及保證責任範圍，通函會員銀行配合辦理，對於協助中小企業取得融資及改善融資條件將有所幫助。

為鼓勵創業，將進行研議，凡經過「信保基金」高成數保證之青年創業及啟動金貸款，不用另徵提負責人以外之其他保證人及擔保品之可行作法。

此外，為落實普惠金融政策，讓偏鄉地區及弱勢族群也能有更多元的金融服務管道，將積極推動信用合作社加入「信保基金」。