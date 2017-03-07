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適用稅捐減免 信合社加薪有望

2017-03-07

〔記者王孟倫／台北報導〕為提高信用合作社之競爭力，並提高其為員工加薪誘因，金管會目前研議修正「信用合作社法」，讓信合社可準用「中小企業發展條例」及「產業創新條例」之稅捐減免規定；據指出，金管會近日就會將修正案呈報行政院通過，並送立法院審議。

根據「中小企業發展條例」第36條之2規定，符合增聘員工、調高薪資相關條件者，得享有租稅抵減之優惠；另外，「產業創新條例」第10條規定公司投資於研究發展之支出，得享有租稅抵減優惠。

不過，由於信合社之組織特性，不屬於法律所稱之「中小企業」或「公司」，因此，未能納為「中小企業發展條例」及「產業創新條例」之適用對象。

金管會官員直言，對信用合作社而言，不能享有租稅抵減優惠，未盡公平，尤其對提升國人薪資所得的政策而言，顯有遺珠之憾。

對此，金管會指出，信合社與中小型事業性質相近，亦繳納營利事業所得稅，如能準用「中小企業發展條例」及「產業創新條例」之租稅優惠，未來，若有增聘員工或提高研發經費，就可適用租稅抵減，這不僅是落實租稅公平原則，更可鼓勵信用合作社創新及吸引人才，強化經營競爭力。

尤其，信合社若能適用租稅優惠，預期將可大幅提高其為員工加薪之意願，此也符合政府致力推動提升國人薪資所得之政策。

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  • 信用合作社編制解套後，員工加薪有望。圖為澎湖第二信用合作社。（記者劉禹慶攝）

    信用合作社編制解套後，員工加薪有望。圖為澎湖第二信用合作社。（記者劉禹慶攝）

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