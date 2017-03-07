2月外匯存底 增加近11億美元
2017-03-07
〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨公布2月底外匯存底為4376.61億美元，暌違5個月再創歷史新高，月增10.72億美元，央行官員指出，主要因素為外匯存底孳息入帳的投資運用收益。
值得注意的是，在外資大舉湧進並投入國內金融市場，以及加權指數2月大漲3.2%推升下，2月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3366億美元，亦改寫歷史新高，而約當外匯存底77%的比重，則是追平史上最高的紀錄。
該數據也呼應中央銀行總裁彭淮南上週於立法院財政委員會備詢時的談話，他當時說，今年初至2月24日，外資淨流入亞洲50億美元，其中30億美元就來台灣買股票、債券，可能與台股現金股利相對高有關，資金來源大概是歐美機構投資者，以及主權基金。
據金管會統計，2月外資淨匯入33.16億美元，但外資買超台股僅493億元（約16億美元），央行官員指出，除了股市外，有些資金確實有跑到債市，但都符合外資投資公債不得超過匯入資金30%的規定，目前尚未有違反規定而被趕出去的情況發生。
央行官員表示，美國聯準會（Fed）即將於3月14、15日召開為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC），上週五市場預期升息的機率達94%，升息幾乎已成定局，使得這幾天已有部分外資匯出，又以債市的資金會先出去。
鄰近國家外匯存底方面，南韓2月底外匯存底小減1億美元至3645億美元，中國、日本1月底外匯存底分別為2兆9982億美元、1兆1708億美元，其中，日本月增130億美元，中國則是減少123億美元，同時跌破3兆美元大關。
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