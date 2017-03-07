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宜進現金減資10％ 每股退1元

2017-03-07

〔記者陳柔蓁／台北報導〕聚酯絲大廠宜進（1457）調整營運結構，即將進行現金減資10％，最後交易日是3月9日，減資後每股退還股款1元（每千股退1千元）。

宜進減資換發股票基準日為3月18日；換發新股票暨上市買賣日期為3月24日。將在3月24日發放3.35億元現金，會使用去年售予嘉里大榮的台南市新市區大營段不動產獲利約2.2億元及帳上現金發放。

宜進實收資本額為33.51億元，減資後為30.16億元；每股淨值現在是14.70元、減資後為16.85元。法人表示，宜進減資後固定資產價值更加被凸顯，光不動產一年的租金收入1.5億元，減資後資本額變成30.16億元，換算股本為3.016億股，可貢獻EPS約0.497元；也就是說，只要本業不賠錢，每年EPS至少有0.49元。

除了業外收入，宜進本業也不差，聚酯絲報價可望續漲至第二季，全年可望挑戰1元，以減資後每股淨值上升到16.85元，股價可望挑戰站回淨值。

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