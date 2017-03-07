凌巨2月營收 逆勢成長
2017-03-07
〔記者陳梅英／台北報導〕中小尺寸面板廠凌巨（8105）轉型利基型產品效益逐漸發酵，2月營收9.73億元，較1月9.57億元逆勢成長1.64％，累計前兩月營收19.3億元，年增3.48％。不過，凌巨將於本月安排3代線歲修，屆時將影響3月營收表現，但因3月工作天數已恢復正常，預期對營收衝擊應該不會太大。
本月歲修 衝擊有限
凌巨日前發布2016年財報，受惠於轉型成功，去年毛利率14.8％，創近十年新高，稅後盈餘6.32億元，每股稅後盈餘1.43元，連續3年獲利成長，董事會通過將配發0.2元現金股利。
凌巨從大股東華映（2475）手上買下龍潭4代線後，目前有一半產能幫華映代工；至於另外一半產能，凌巨導入工控及車載產品，目前工控產品已經過認證、開始生產，預期下半年車載新產品也將開始大量產出，屆時這座4代線的效益將逐漸顯現。
凌巨2月營收逆勢成長1.64％，凌巨表示，2月實際工作天數跟1月差不多，前兩月營收19.3億元，較去年同期成長則是受惠於車載產品比重提高，平均單價上揚的緣故。車載產品也將成為凌巨今年主要營收成長動能之一，由於下半年配合新廠效益發酵，預期今年車載產品占營收比重將提高至3成以上。
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