| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北火警2死 刑事局副局長父罹難 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
 首頁 > 財經

凌巨2月營收 逆勢成長

2017-03-07

〔記者陳梅英／台北報導〕中小尺寸面板廠凌巨（8105）轉型利基型產品效益逐漸發酵，2月營收9.73億元，較1月9.57億元逆勢成長1.64％，累計前兩月營收19.3億元，年增3.48％。不過，凌巨將於本月安排3代線歲修，屆時將影響3月營收表現，但因3月工作天數已恢復正常，預期對營收衝擊應該不會太大。

本月歲修 衝擊有限

凌巨日前發布2016年財報，受惠於轉型成功，去年毛利率14.8％，創近十年新高，稅後盈餘6.32億元，每股稅後盈餘1.43元，連續3年獲利成長，董事會通過將配發0.2元現金股利。

凌巨從大股東華映（2475）手上買下龍潭4代線後，目前有一半產能幫華映代工；至於另外一半產能，凌巨導入工控及車載產品，目前工控產品已經過認證、開始生產，預期下半年車載新產品也將開始大量產出，屆時這座4代線的效益將逐漸顯現。

凌巨2月營收逆勢成長1.64％，凌巨表示，2月實際工作天數跟1月差不多，前兩月營收19.3億元，較去年同期成長則是受惠於車載產品比重提高，平均單價上揚的緣故。車載產品也將成為凌巨今年主要營收成長動能之一，由於下半年配合新廠效益發酵，預期今年車載產品占營收比重將提高至3成以上。

廣告
  • 利基型產品奏功，凌巨２月營收逆勢成長。（記者陳梅英攝）

    利基型產品奏功，凌巨２月營收逆勢成長。（記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 凌巨
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：凌巨2月營收 逆勢成長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.