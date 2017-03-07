| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北火警2死 刑事局副局長父罹難 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
 首頁 > 財經

前2月營收大增 邑錡Q1淡季不淡

2017-03-07

〔記者陳梅英／台北報導〕攝影機大廠邑錡（7402）發布2月合併營收2260萬元，年增幅19.1％，累計前兩月營收已達5376萬元，年成長32.8％。該公司表示，在ODM與OBM持續出貨的情況下，首季可望淡季不淡，第二季將有Wifi電子貓眼新產品上市，業績可望進一步成長。

ODM與OBM持續出貨

邑錡表示，國內外年度假期過後，1-2月向來是傳統的淡季，但前兩月營收屢創歷年同期新高，主要是受惠ODM與OBM客戶持續出貨貢獻，邑錡對首季營運維持審慎樂觀看法，並預期第二季在包括美國Vernier、英國Friday Lab等專案合作陸續出貨後，將挹注公司營運有更佳的成長動能，提升Brinno自有品牌縮時攝影機產品的全球市占率表現。

此外，在OBM品牌產品開發方面，邑錡近年持續投入縮時攝影相機與物聯網裝置整合的產品開發，首波針對居家安控推出Wifi電子貓眼新產品，將於今年4月12-14日在台北舉辦的國際安全博覽會（Secutech 2017）展出。

Wifi電子貓眼搶安控商機

邑錡指出，此項電子貓眼新產品能透過雲端技術整合並發揮跨平台消費性電子裝置（手機、電腦、平板等）即時監控，預計第二季就能在全球近60個經銷商鋪貨上市，屆時可望帶動相關產品營收占比從去年5％大幅向上提升。

廣告
  • 縮時攝影廠邑錡推wifi電子貓眼新產品，搶攻居家安控商機。 （記者陳梅英攝）

    縮時攝影廠邑錡推wifi電子貓眼新產品，搶攻居家安控商機。 （記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 攝影機 電子貓眼
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤客家肉餅
暖湯✤何首烏排骨湯
電鍋菜✤味噌蒸鯛魚
洗蔬果不能用鹽水？
轉寄

標題：前2月營收大增 邑錡Q1淡季不淡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月7日‧星期二‧丁酉年二月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.