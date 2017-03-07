前2月營收大增 邑錡Q1淡季不淡

2017-03-07

〔記者陳梅英／台北報導〕攝影機大廠邑錡（7402）發布2月合併營收2260萬元，年增幅19.1％，累計前兩月營收已達5376萬元，年成長32.8％。該公司表示，在ODM與OBM持續出貨的情況下，首季可望淡季不淡，第二季將有Wifi電子貓眼新產品上市，業績可望進一步成長。

ODM與OBM持續出貨

邑錡表示，國內外年度假期過後，1-2月向來是傳統的淡季，但前兩月營收屢創歷年同期新高，主要是受惠ODM與OBM客戶持續出貨貢獻，邑錡對首季營運維持審慎樂觀看法，並預期第二季在包括美國Vernier、英國Friday Lab等專案合作陸續出貨後，將挹注公司營運有更佳的成長動能，提升Brinno自有品牌縮時攝影機產品的全球市占率表現。

此外，在OBM品牌產品開發方面，邑錡近年持續投入縮時攝影相機與物聯網裝置整合的產品開發，首波針對居家安控推出Wifi電子貓眼新產品，將於今年4月12-14日在台北舉辦的國際安全博覽會（Secutech 2017）展出。

Wifi電子貓眼搶安控商機

邑錡指出，此項電子貓眼新產品能透過雲端技術整合並發揮跨平台消費性電子裝置（手機、電腦、平板等）即時監控，預計第二季就能在全球近60個經銷商鋪貨上市，屆時可望帶動相關產品營收占比從去年5％大幅向上提升。