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旗艦機陸續出貨 宏達電2月營收無力

2017-03-07

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）旗艦手機HTC U雖在2月陸續出貨，但2月營收並無明顯成長。宏達電2月營收達46.7億元，月增0.09％，年增11.17％，累計1至2月營收93.3億元，年減12.58％。

在2月營收無力的情況下，宏達電第一季要達成宏達電智能手機暨物聯網事業部總經理張嘉臨所說，「第一季會較去年第四季好」的目標，3月營運挑戰性高。

張嘉臨之前指出，今年在部門重新定位、組織更改等，表現可較去年好，但全球競爭也更加激烈。就手機部門，預估第一季在HTC U系列手機帶動下，虧損較去年第四季少。HTC U目前於台灣、香港、中東、東南亞、歐洲陸續出貨，中國、美國則預計3月推出。

Q1虧損應比去年Q4少

宏達電去年第四季營收222.5億元，稅後淨損31億元，每股稅後虧損3.77元，宏達電去年全年每股虧損12.82元。

另外，閎暉（3311）2月全球合併營收為1.73億元，月減1.6％。若以產業別區分，機構整合元件營收共計達1.04億元，占整體營收比重60.1％；汽車零組件營收達0.69億元，占整體營收比重39.9％。

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  • 旗艦手機HTC U。（記者王憶紅攝）

    旗艦手機HTC U。（記者王憶紅攝）

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