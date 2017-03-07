歷來最大規模瘦身 旺宏決議減資186.51億

2017-03-07

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠旺宏（2337）昨董事會決議辦理減資186.51億元，比率達51％，以彌補虧損與改善財務結構，減資後資本額變為180.69億元，減資案擬提報5月26日股東會議決，這是旺宏第二次、也是有史以來幅度最大的減資「瘦身」計畫。

旺宏因購買茂德12吋廠，致使折舊成本提高，加上記憶體跌價，已連續虧損4年半，直到去年下半年才連續兩季轉虧為盈，且至去年底每股淨值回升到5.07元。預估本季營運將續獲利。

減資比率達51％

旺宏財務長葉沛甫昨透過重大訊息記者會指出，至去年12月31日為止，該公司待彌補虧損達新台幣186.51億元，為彌補虧損與改善財務結構，董事會決議擬依法辦理減資與消除股本186.51億元，減資比率達51％。董事會並決議擬辦理現金增資，計畫私募股數不超過7億股。

擬辦現增 私募不超過7億股

2006年，旺宏曾因虧損首度減資207.95億元，減資幅度達41.63％，減資後每股淨值才回到10元以上。這次為第二度減資，減資金額雖較少，幅度卻較大。

任天堂開賣新機 旺宏進補

任天堂最新遊戲主機Switch日前開賣，出現熱賣情況，任天堂為旺宏大客戶，供應唯讀記憶體（ROM）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash），利多消息加上本季營運將續獲利，激勵旺宏昨股價回升至10元收盤價。

旺宏去年下半年已連續兩季轉虧為盈，全年則小虧，但至去年底每股淨值回升到5元關卡以上，達5.07元。隨著任天堂最新遊戲主機Switch近日開賣後買氣熱絡，今年1000萬台出貨量可望調高出貨量，帶動供應鏈之一的旺宏營運也被看好。

旺宏營運出現轉機，頻獲法人買超，昨收10元，今年以來漲幅達一倍以上。