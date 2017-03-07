淡季＋一例一休 2月NMI擴張轉緊縮

2017-03-07

〔記者王孟倫／台北報導〕一例一休負面效應逐漸發酵！中華經濟研究院昨公布調查，二月「非製造業經理人指數」（ＮＭＩ）從原本的「擴張」轉為「緊縮」；主要有兩大因素影響，包括農曆春節後為淡季的季節性因素，及一例一休新措施上路，使得部分服務業成本上揚。

非製造業ＮＭＩ共有八大產業，包括金融保險業、批發業、住宿餐飲業、零售業、運輸倉儲業、資訊暨通訊傳播業、營造暨不動產業、教育暨專業科學業。這項調查是以指數五十作為「榮枯分水嶺」門檻，若指數超過五十，代表處於「擴張」，反之代表「緊縮」。

根據中經院調查，非製造業原本連續兩個月處於擴張期、指數都高過五十，但二月降至四十八．五，轉為緊縮。

中經院院長吳中書表示，一例一休上路，帶動廠商成本上揚、也推升價格提升，但實際需求沒有同步跟上，影響到非製造業表現。