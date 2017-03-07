中國版肥咖上路 台商帳戶恐全都露

2017-03-07

在台資銀開戶也難逃 追稅風險高

〔記者吳佳蓉／台北報導〕中國版「肥咖條款」上路。KPMG中國所稅務合夥人廖雅芸表示，為向金融機構取得非稅務居民資料，中國正研擬修正「稅收徵收管理法」（簡稱徵管法），中國台幹及台資企業金融帳戶資訊未來恐「全都露」；就算開戶銀行為台資銀行在中國的分行、子行也不能倖免。

KPMG安侯建業會計師事務所昨舉辦「二○一七年中國最新反避稅發展動向及稅務查核趨勢研討會」，對中國版「肥咖條款」（全名為「非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法（徵求意見稿）」）今年上路，廖雅芸表示，中國已承諾，將在二○一八年九月與全球稅局進行首次金融帳戶資訊交換，為此，中國當局研擬修正「徵管法」，以取得要求第三方金融帳戶提供非稅務居民帳戶資訊的法源；初步看來，不具中國稅務居民身分的台幹及台籍企業，也涵蓋在交換範圍。

她指出，未來台幹及台資企業在中國的金融帳戶資訊，恐將被交送給國家稅務總局，即使開戶銀行為台資銀行在中國的分行、子行也不能倖免。由於涉及罰責及是否能繼續營業的「生死存亡」問題，台資銀行即使無奈，肯定得配合。

至於中方是否可能藉此查稅？廖雅芸認為不無可能，畢竟這將是過去稅局沒有的強大資訊平台，拿到資料後，用與不用，裁量權在稅局，風險確實存在。

中國當局要求，銀行需於今年底完成個人「高淨值帳戶」（二○一六年底帳戶餘額超過人民幣六百萬元者）調查，二○一八年底前須完成個人「低淨值帳戶」（二○一六年底帳戶餘額超過人民幣一五○萬元者）及所有機構帳戶的調查。

廖雅芸表示，不少銀行已準備展開新客戶及高淨值帳戶的調查流程；而據上述標準，未來移居中國時間較長及財富活動集中在中國的個人，或是營業重心在中國的企業，將受到較大影響。