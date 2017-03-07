中國版肥咖上路 台商帳戶恐全都露
2017-03-07
在台資銀開戶也難逃 追稅風險高
〔記者吳佳蓉／台北報導〕中國版「肥咖條款」上路。KPMG中國所稅務合夥人廖雅芸表示，為向金融機構取得非稅務居民資料，中國正研擬修正「稅收徵收管理法」（簡稱徵管法），中國台幹及台資企業金融帳戶資訊未來恐「全都露」；就算開戶銀行為台資銀行在中國的分行、子行也不能倖免。
KPMG安侯建業會計師事務所昨舉辦「二○一七年中國最新反避稅發展動向及稅務查核趨勢研討會」，對中國版「肥咖條款」（全名為「非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法（徵求意見稿）」）今年上路，廖雅芸表示，中國已承諾，將在二○一八年九月與全球稅局進行首次金融帳戶資訊交換，為此，中國當局研擬修正「徵管法」，以取得要求第三方金融帳戶提供非稅務居民帳戶資訊的法源；初步看來，不具中國稅務居民身分的台幹及台籍企業，也涵蓋在交換範圍。
她指出，未來台幹及台資企業在中國的金融帳戶資訊，恐將被交送給國家稅務總局，即使開戶銀行為台資銀行在中國的分行、子行也不能倖免。由於涉及罰責及是否能繼續營業的「生死存亡」問題，台資銀行即使無奈，肯定得配合。
至於中方是否可能藉此查稅？廖雅芸認為不無可能，畢竟這將是過去稅局沒有的強大資訊平台，拿到資料後，用與不用，裁量權在稅局，風險確實存在。
中國當局要求，銀行需於今年底完成個人「高淨值帳戶」（二○一六年底帳戶餘額超過人民幣六百萬元者）調查，二○一八年底前須完成個人「低淨值帳戶」（二○一六年底帳戶餘額超過人民幣一五○萬元者）及所有機構帳戶的調查。
廖雅芸表示，不少銀行已準備展開新客戶及高淨值帳戶的調查流程；而據上述標準，未來移居中國時間較長及財富活動集中在中國的個人，或是營業重心在中國的企業，將受到較大影響。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
- 入門價64.9萬 現代ELANTRA 房車震撼彈
- 用官僚舊思維做事 中研院士陳良博︰生技業對蔡政府很失望
- 證券行情表、證券表格
- 經部︰檢討法規 財部︰盡力協助
- 新聞透視》張郭「雙雄奇謀」 全為共同敵人三星
網友回應
熱門新聞
- 慈悲白沙屯媽 遇喪家超低調
- 新北火警2死 刑事局副局長父罹難
- 司改分組會議通過 大法官可審查個案
- 立院初審 詐騙集團也算組織犯罪
- 朱國珍／長信
- 上巴陵易危物種「霧社櫻」 盛開似雪
- 排除伊拉克 川普簽新版移民禁令
- 〈媽媽的愛心〉為兒子做早餐 超有成就感
- 中市首度參加東京國際食品展 林佳龍行銷主打茶與餅
- 金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 江宏傑手做愛的沙拉 向日推銷8縣市農產品
- 太陽菜鳥尤利斯 3分彈絕殺綠衫軍
- 菸害防制法修正 預告期滿
- 大學學生組織串聯 反中生承諾書
- 「連人帶床」海上漂浮飯店 日本年底推出
- 堅持人權為最高理念 鄭麗君：會為政策負責
- 降血脂藥「冠脂妥」傳有偽 衛局清查
- 盼啟用焚化廠 台東縣府向議會提案
- 美食搭經典錶 生活藝術品味
- 伊朗攻擊艇逼近 美艦改變航向
- 外曾祖父親日 姜東元踩爆愛國地雷道歉
- 03/07 各報重點新聞一覽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-New Taipei City deputy mayor convicted of graft
- 【藝文短訊-2】幼獅文藝春季寫作班
- 【愛讀書】 《野鳶尾》
- 婦聯會發函衛福部 表達捐款160億
- 24年情變 澳門賭王千金驚爆去年簽字離婚
- 田馥甄小酌前進巴黎 為了兌現XX
- 《法國總統大選》費雍被看衰拒退 居貝有贏面不選
- 清大生墜樓 陳屍圖書館外
- 市府抗旱 洗街、澆灌車取放流水
- 我洽談駐日辦事處 更名台灣
- 陳師孟稱「彈劾黨國思想司法官」 國民黨︰干預司法 王定宇︰錯哪
- 川普簽入境新禁令 將伊拉克人放行
- 拖延年改？試院今首場審查會改開公聽會
- 辛龍嗆包場舞台劇 挨酸還說沒中樂透
- 高鐵轉乘機捷 16分鐘就到機場
- 〈戀愛怪談系列〉IKEA其實是個 有點陰險的地方
- 美戰術核彈 計畫重返南韓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國版肥咖上路 台商帳戶恐全都露
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分