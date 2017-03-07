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毀約吞履保金 中方坑台商又一樁

2017-03-07

一億人民幣 遭挪用他處徵地拆遷

〔記者王俊忠／台南報導〕又一樁台商與中國地方政府合作投資生變遭坑騙的案例！

在中國廣東省投資的台商裕田霸力科技公司，二○一一年五月競標取得佛山市三水區西南街道河口片區三舊改造計畫開發案，與三水區西南街道辦事處（中國政府基層部門）成立的西南國安資產經營管理公司簽訂合作協議書，該案開發總值達十八億人民幣，裕田並繳交一億人民幣履約保證金。

裕田公司股東陸愛華表示，簽約後不久，中方政府因自身原因片面取消合約，裕田無奈接受，欲取回履保金時竟發現履保金帳戶內一億人民幣不翼而飛；經追查發現款項遭國安公司何姓代表人（時任西南街道辦鎮長）私自挪為其他徵地拆遷之用。

台商抗議 員工遭黑衣人打傷

二○一三年二月，西南街道辦事處雖承諾擔保退還履保金與利息，卻一再以資金困難等理由違約失信，直到去年七月，才先後返還七六○○萬人民幣本金與少部分利息，迄今仍積欠二四○○萬本金與利息、違約金共七五○○萬人民幣。

陸愛華指出，這筆錢造成公司資金周轉困難且影響員工生計，今年一月間公司股東與員工到西南街道辦外舉標語抗議，要求何姓代表人的國安公司還錢，一名員工竟遭對方黑衣人打傷送醫。

裕田公司表示，公司現要求西南街道辦承諾三年內分期還清七五○○萬人民幣，就不再追究其他利息與違約金，否則會再向中方上級政府申訴，也提醒其他台商與中方政府合作要提防陷阱。

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  • 台商裕田公司股東與員工們於今年一月間到中國廣東佛山市三水區西南街道辦事處外舉標語抗議，要求償還未返還的履約保證金。（台商裕田公司提供）

    台商裕田公司股東與員工們於今年一月間到中國廣東佛山市三水區西南街道辦事處外舉標語抗議，要求償還未返還的履約保證金。（台商裕田公司提供）

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