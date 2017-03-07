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經長挺生技︰國營事業金援三領域

2017-03-07

〔記者陳永吉／台北報導〕為加速產業轉型升級，蔡政府選定五大創新產業，作為驅動台灣下世代產業成長的核心，其中生技產業為重點產業之一。經濟部長李世光昨表示，目前政府推動生技產業發展將聚焦於製藥、醫材及健康福祉三大領域，投資經費預計由國營事業提供部分資金。

李世光說，政府發展生技產業的目標，就是將台灣發展成亞太生技醫藥研發重鎮，希望在二○二五年促成台灣二十項新藥、八十項利基醫材於國外上市，扶植十個生技與健康服務旗艦品牌；推動策略包括推動藥品創新開發與PIC/S特色藥廠國際化、建構高階醫材產業聚落及智慧化、發展健康福祉產業化，並加強投資招商。

李世光表示，去年台灣生技醫藥產業投資金額為五○九億元，比前年成長五％，其中五億元以上的投資額就有四十件，新藥產業投資額達一六九億元，所占比例最高。

他透露，經濟部正在修改產業創新條例，將國營事業研發資金提高，估計只要提高一％，經費就有一百餘億元，只要跟生技產業有關的國營事業，就可強化在生技業的投資。

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  • 經濟部長李世光。（記者黃耀徵攝）

    經濟部長李世光。（記者黃耀徵攝）

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