經部︰檢討法規 財部︰盡力協助

2017-03-07

〔記者黃佩君、吳佳蓉／台北報導〕針對中研院院士陳良博的不滿，經濟部表示，站在產業主管機關角度，會持續以貼近產業的思維來幫助發展，逐步檢討主管的法規政策；財政部也說，歡迎廠商向關務署反映，關務署在了解廠商需求後，一定會盡力協助解決。

經濟部表示，去年已修正生技新藥產業發展條例，修法放寬高風險醫療器材的適用範圍，鼓勵廠商投入高風險醫療器材的研發；也增列新興生技醫藥產品，獎勵經行政院指定為新興且具策略性發展方向的生技醫藥產品；未來將持續與生技業廠商及新創公司溝通，適時針對法規做出調整。

對於在生技園區增設海關人員，財政部關務署官員說，考量海關人力有限，要先視進駐廠商及進口量多寡，再決定是否有必要增設。