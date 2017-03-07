陳良博小檔案》台灣首位哈佛正教授

2017-03-07

1943年出生的陳良博，畢業於台灣大學化學系、麻省理工學院細胞生物學博士，美國哈佛大學醫學院病理學退休榮譽教授；他是在哈佛成為正教授的第一個台灣人。目前為中央研究院第21屆生命科學組院士。

他曾以個人或與不同領域的知名科學家和企業家共同創立十多家生技與創投公司，包括與諾貝爾獎得主Dr. Susumu Tonegawa共同成立的Fuji ImmunoPharmaceuticals Corp.與Shionogi BioResearch Corp.兩家公司。

2007年因參與創辦宇昌生技，擔任公司官股董事，2011年底捲入宇昌案，還被前國民黨籍立法委員邱毅公開辱罵為科技業「敗類」，他透過越洋視訊，怒嗆「台灣人，你為什麼不angry」，讓人印象深刻。（記者陳永吉）