用官僚舊思維做事 中研院士陳良博︰生技業對蔡政府很失望

2017-03-07

〔記者陳永吉／台北報導〕蔡政府上台近十個月，曾是「宇昌案」當事人之一的中研院院士陳良博坦言，「生技業對蔡政府非常失望」，雖然總統換人，但許多官員仍用幾千年來的中國官僚體系思維在做事，「只知防弊、不知興利」，如果想法不改變，蔡政府要發展生技業，「只是呼口號而已！」

原料進口被扣 查驗誤時效

他舉例說，很多新藥公司在做研發時，合成需要毒化物，這些原料很多在國外才有，但進口一到海關常被扣住，被當成化武、毒品的原料；有這些原料，合成步驟可以省掉三分之一，沒這些原料只是拖延研發時程，最慘的是還被當成犯人看。

他還說，很多新藥公司做研究都需要血，但台灣不能合法買血，以前透過學術界合作可拿到一部分，但現在研究的人變多，取得困難，只能靠進口，但常一等就是兩個月，生技業競爭激烈，多兩個月的等待影響甚鉅。

此外，包括細胞株、免疫細胞、臨床檢體（如腫瘤組織）等研究的原料，取得也非常困難。他指出，像是細胞株進口非常麻煩，要跟衛生署、農委會申請證明，常因分類不明被退件、補件再送件，但這在美國，連高中生都能買了；其他如免疫細胞及臨床檢體若只能仰賴歐美進口，不能用國人自己的，最終研究出來的藥只能適合西方人體質，跟台灣發展生技的目的卻背道而馳。

陳良博建議，國內有捐血中心，血液只拿走紅血球與血小板去做血液安全的研究，剩下的血球細胞對生技公司來說是寶物，若要避免捐血中心圖利營利單位，希望政府能做橋樑，幫生技公司解決最基本的問題。

還有海關，由於生技公司進口的材料都很脆弱，很多有時效性；他建議可在生技園區另設海關，到機場港口後直接送至園區內的海關，類似中國的綠色通道，縮短查驗時間。

官方只知防弊 應主動協助

陳良博說，國內生技業立了很多法條在那裡，但執行單位應有彈性，尤其是革命性的新藥，主管機關應站在協助角色，生技不只是賺錢，還可以彌補未被滿足的醫療需求，建議政府不要用舊思維來看生技業，應更為主動。