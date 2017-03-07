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台股青紅燈》3月中的幾朵烏雲

2017-03-07

3月中，全球投資市場會飄來幾朵烏雲，投資人進出股市得先帶把傘。包括聯準會（Fed）利率決策會議將登場，啟動升息循環已箭在弦上，Fed主席葉倫與川普間的矛盾恐也會加大；還有，荷蘭大選結果會不會步上英國後塵，甚至掀起另一波脫歐風浪；再來是美債歹戲，雖然在共和黨完全執政下，美國再臨財政懸崖機率不高，但也凸顯川普政府推動振興經濟的財源窘困。

葉倫在上週五的一場演講中幾乎是「明示」本月中決策會議將升息，且腳步是加快又加大，今年升息次數恐超過預期；川普上任後，Fed明顯從過去鴿派轉成鷹派立場，主因當然是美國在經濟成長、就業率及通膨等各項經濟數據，都顯示升息的必要性，與川普就任無直接關係。

但升息將推升美元強勢，與川普政府指控貿易對手操縱匯率相左；加上利率走揚，無異是增加政府財政負擔及發債難度，也不利川普推動經濟振興計畫。葉倫與川普間的矛盾將更深。

另月中登場的荷蘭大選，若極右派、反伊斯蘭的自由黨獲勝，將是英國脫歐、川普當選後，右翼復興於已開發國家再攻下一塊版圖；且對5月法國總統大選及下半年的德國國會大選有指標意義；這幾場選舉結果將對歐盟在未來數十年的發展有重大影響，對全球投資市場也是埋下地雷。（費特曼）

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