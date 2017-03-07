美中若爆發貿易戰… 野村：台灣衝擊大於中國

2017-03-07

〔編譯盧永山／綜合報導〕野村控股發布報告指出，美中若爆發貿易戰，亞洲週邊國家受到的衝擊可能大於中國，尤其是台灣，因中國對美國的25大出口商中，隸屬於中國的只有5家，台灣則高達14家，美國有4家，南韓有2家。中國人民銀行顧問李稻葵則說，美中爆發貿易戰，美國企業也將受害。

野村表示，大型出口商所有權的多樣性，意味了中國不像1980年代的日本那樣脆弱。當時日本的大型出口商多數是日本籍，而美國時任總統雷根實施的貿易限制措施，與美國現任總統川普所示意的那些措施頗為相似。

野村駐香港的中國股票研究主管劉鳴鏑和分析師Erin Zhang表示：「美中爆發貿易戰可能對台灣、南韓和美國上市公司產生同等影響，甚至更大，中國情況比日本在1980年代的經歷更複雜。 」

中國對美國的25大出口商中，隸屬於台灣的有14家，包括廣達電腦（2382）位於上海的子公司達功電腦，以及和碩科技（4938）旗下的名碩電腦和昌碩科技。

川普在競選期間，多次提及要提高中國對美國進口產品的關稅，並將中國列為匯率操縱國，投資人一直在等待他提供進一步訊息。根據野村調查，多數投資人預期，美中這2個全球最大經濟體將會發生貿易摩擦，而從日本的經驗來看，對美國貿易順差較大的產業可能成為懲罰目標。

李稻葵在中國第12屆全國人大5次會議場外表示，中國政府有些政策工具選項，可用來回應川普充滿敵意的貿易或經濟政策，重點不是川普說了什麼，而是他的團隊說了什麼，中國政府與川普政府的官員有定期的溝通。

李稻葵指出，美國若採取任何保護主義經濟措施或貿易制裁，中國會採取適當的回應，中國也可能對美國企業施加壓力，例如去年12月對通用汽車的中國合資公司罰款。