鴻海買東芝有阻力？ 日官員希望賣給蘋果
〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本財經媒體《現代商業》報導，一名經濟產業省官員在與媒體餐敘時表示，反對鴻海（2317）買下東芝快閃記憶體事業股權，因為鴻海的工廠主要在中國，若快閃記憶體在中國生產，技術馬上會被中國偷走，並稱若賣給蘋果還比較好。
東芝在上月24日於董事會上正式確定，將在今年4月1日將快閃記憶體事業分拆出來，並將新公司命名為「東芝半導體」；東芝因美國核能子公司西屋電氣收購事業面臨巨額虧損，為了拯救公司財務出售新公司過半股權。
隨著東芝將出售股權比率提高到50%以上，欲參與競標的海外企業陸續冒出，外界十分關注東芝最終的合作對象。上週，鴻海集團董事長郭台銘在廣州增城第10.5代顯示器全生態產業園區動工儀式上，向記者表明積極出資東芝快閃記憶體事業的意願。
鴻海工廠多在中國 怕技術被偷走
但《現代商業》報導指出，經濟產業省官員在餐敘時透露，「鴻海買夏普還能忍受，但東芝就不同了。鴻海的工廠主要在中國，若快閃記憶體在中國生產，技術馬上會被中國偷走」，並強調「絕對無法認同，將傾全力阻止」。
該官員也表示，「若能賣給需要穩定供給半導體大廠，如美國蘋果公司，還比較好，應該賣到美國，而非中國」。報導指出，半導體產業要賣給同業不容易，因此比起其他競爭者，蘋果雖是出乎意料的選項，但也不是不可能。
報導指出，東芝過去與三菱重工、日立製作所並稱日本核電反應爐界的「御三家（三巨頭）」，卻落得現在的下場，與前任社長佐佐木則夫、西田厚聰錯誤的經營決策有關。
該報形容東芝目前的情況就像是「抽到鬼牌」，而在這種情況下高層並沒有反省，西田厚聰仍執著於爭取擔任「經濟團體連合會」會長，佐佐木則夫則跑去擔任政府產業競爭力會議的成員，上述經產省官員表示，「西田厚聰和川村隆（前日立會長）是天壤之別，正是經營者的落差，造就了兩家公司現在的差距」。
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