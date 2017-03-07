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新聞透視》張郭「雙雄奇謀」 全為共同敵人三星

2017-03-07

記者卓怡君／特稿

鴻海（2317）與台積電（2330）聯手出擊，為這次的東芝半導體搶親案投下震撼彈，鴻海董事長郭台銘與台積電董事長張忠謀交情深厚，兩位電子業巨人共同的敵人就是南韓三星，加上鴻海與台積電迫切需要尋找下一個成長動能，趁著這次東芝半導體出售千載難逢的好機會，「雙雄奇謀」卡位3D NAND Flash新藍海市場。

郭台銘與張忠謀於公於私都有著不錯關係，張忠謀與郭台銘有著姻親關係，張忠謀愛妻張淑芬是郭台銘遠房親戚，霸氣的郭董持續不斷拓展事業版圖，在半導體領域亦展現雄心，去年曾有意入股矽品（2325）共譜鴻矽戀，但郭台銘卻向內部宣達在半導體領域「除了晶圓代工之外，什麼都可以做」，絕不碰晶圓代工，代表著對張忠謀的尊敬與尊重。

台積電這次與鴻海聯手競標東芝半導體，雙方合組的競標團隊已飛到日本展開作業，消息人士分析，台積電即將邁進3奈米領域，也就是走到了摩爾定律半導體技術的極限，面臨瓶頸，於是近年來張忠謀一直在為台積電未來做打算，尋找新的成長動能。

NAND Flash應用越來越廣泛，去年起即供不應求，東芝是全球第二大NAND Flash廠商，這次因內部財務危機被迫向外尋求奧援，台積電長年為東芝代工生產邏輯半導體，深知東芝技術層次優異，透過參股東芝，一來可牽制記憶體霸主三星，二來更可為台積電新增一座強大成長引擎。

然而，參股東芝半導體金額十分龐大，獨資風險非同小可，張忠謀需考量股東最大利益，於是決定與郭台銘聯手，提高雀屏中選的機率，並可降低東芝轉型陣痛期面臨的高風險。

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  • 鴻海董事長郭台銘與台積電董事長張忠謀傳已組成聯盟，將共同參與東芝半導體招標。（資料照）

    鴻海董事長郭台銘與台積電董事長張忠謀傳已組成聯盟，將共同參與東芝半導體招標。（資料照）

  • 鴻海董事長郭台銘與台積電董事長張忠謀傳已組成聯盟，將共同參與東芝半導體招標。（資料照）

    鴻海董事長郭台銘與台積電董事長張忠謀傳已組成聯盟，將共同參與東芝半導體招標。（資料照）

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