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台積電、鴻海攜手 搶標東芝半導體

2017-03-07

台積電鴻海簽保密協定

〔記者卓怡君／台北報導〕根據可靠消息來源指出，台積電（2330）與鴻海（2317）雙方已組成聯盟，共同參與東芝半導體招標，雙方招標團隊正在日本緊鑼密鼓日夜趕工，將在3月29日之前遞件，參與第一輪競標，這次全球電子代工龍頭與晶圓代工龍頭組成超夢幻團隊搶親，郭張聯手最大目的就是「抗韓」，希望一舉挑戰三星記憶體龍頭地位，台積電並可藉此取得下一波成長動能。

台積電與鴻海已經就共同競標東芝半導體部門一案，簽立保密條款，鴻海董事長郭台銘上週以「有信心、有誠意」積極表態，至於台積電董事長張忠謀也以「我們正在觀察中」回應，並未否認。

根據日本媒體先前報導，東芝希望投標企業股票市值規模在2兆日圓（約175億美元）以上，台積電市值目前約1539億美元，鴻海約496億美元，另一個傳聞也有意投標的我國科技廠群聯（8299），市值則僅有16億美元，除非找到強有力的夥伴，否則很難獲東芝青睞。

挑戰三星記憶體龍頭

東芝因美國核電事業慘虧，爆發財務危機，原本有意出售分拆後的半導體事業20%以內股權，其後為籌措更多財源，決定出售過半持股，讓競標者可以主導管理決策，並開出更高的價格。為讓有興趣的買方可以組成聯盟，東芝拉長招標期限，預計3月30日舉行特別股東會正式分拆半導體事業，並於3月底展開第一輪競標，4月底進行第二輪作業，預計6月左右決定買家，緊接著在完成反托辣斯調查和其他必要程序後，最快明年3月底前完成交易。

東芝啟動半導體事業招標程序，吸引台、美、韓三方競逐，據了解，目前有意競標的企業分為三大類，首先是投資銀行及投資基金，包括貝恩資本（Bain Capital）、銀湖（Silver Lake）、KKR等私募基金，第二為東芝的同業或對手，像是美國威騰電子（Western Digital）和美光、南韓SK海力士（SK Hynix）、台灣金士頓與群聯等，第三就是有客戶業務關係的台積電、鴻海等，蘋果、微軟據傳也有興趣。

郭董：有信心有誠意

郭台銘上週正式公開表態，直言對於競標東芝半導體「很認真」，高呼有信心、有誠意。郭台銘強調，未來大數據、海量資料以及8K影像都會用到更多儲存裝置，鴻海需要記憶體晶片技術，加上原先就是東芝夥伴，不僅沒有反壟斷的問題，還可以幫忙建廠。郭台銘更強調，可為東芝注入資金，擴大產能，更保證把核心技術留在日本。

郭台銘在成功取得夏普「液晶面板」技術後，若進一步將東芝「記憶體」納入麾下，即可囊括電子產品最重要的關鍵零組件，電子業巨人影響力將更難撼動。

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  • 鴻海董事長郭台銘與台積電董事長張忠謀傳已組成聯盟，將共同參與東芝半導體招標。（彭博資料照）

    鴻海董事長郭台銘與台積電董事長張忠謀傳已組成聯盟，將共同參與東芝半導體招標。（彭博資料照）

  • 鴻海董事長郭台銘與台積電董事長張忠謀傳已組成聯盟，將共同參與東芝半導體招標。（資料照）

    鴻海董事長郭台銘與台積電董事長張忠謀傳已組成聯盟，將共同參與東芝半導體招標。（資料照）

  • 鴻海董事長郭台銘與台積電董事長張忠謀傳已組成聯盟，將共同參與東芝半導體招標。（資料照）

    鴻海董事長郭台銘與台積電董事長張忠謀傳已組成聯盟，將共同參與東芝半導體招標。（資料照）

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