書劍集》讓中央銀行休息一下

2017-03-06

◎歐陽書劍

美國聯準會、歐洲及日本央行二週內都要開會決定新的貨幣政策，各國維持中長期寬鬆的態度不變，但審慎收緊的情緒逐漸蔓延，風險依然存在，不過，中央銀行家終於暫時不必驚心動魄的出場。貧富不均及低薪等問題，都要仰賴其他部會解決，而在促進經濟成長方面，獨木也難支大局。

因為能源價格不穩定、英國脫歐及中國經濟走緩等因素，歐美主要國家央行量化寬鬆（QE）政策難以走入歷史，規模或有縮小，退出期限卻一再延後。各國央行決策依然影響大眾信心，只是在療癒期過後，隨著全球經濟慢慢走穩，央行政策即使牽動金融市場脈動，但因升息決策審慎更甚以往，直接激起的波動程度，也一再降低。

聯準會主席葉倫（Janet Yellen）上週釋放今年升息加速的訊息，將較二○一五年及二○一六年為快，不過，過去二年僅各升息一碼（○．二五％），相較聯準會以往的升息循環，本就緩慢得異於尋常，即使加速也非意外，且從葉倫的態度可以看出，調控速度的煞車踏板，還是穩穩控制在腳底下，這樣的訊息，對金融市場的影響將相對緩和。

當聯準會帶頭要回到從前，思考退出非傳統的市場干預方式，且透露明、後年政策利率仍有往上的趨勢，而歐、日央行近期對景氣正面看法又相對篤定時，則經濟成長的速度雖仍不如金融海嘯前，但已可以嗅出樂觀的態度貫穿在中央銀行決策圈，貨幣政策也開始往應付通膨的方向微步挪移。

貨幣政策的特性在於決策迅速，但執行後的效果較為緩慢。在影響實質經濟的運作上，貨幣政策有時間落差，但貨幣政策調整時，通常能立即在金融市場發生作用，改變民眾的預期心理，一旦中央銀行的政策方向改變，在釋放訊息的當下，其實就在影響金融市場的走勢。

不過，以貨幣政策解決通膨相當單純，欲提高就業或促進經濟成長，卻甚為曲折，也要其他條件配合，才能發生效果。尤其是過去幾年，在極度寬鬆的貨幣政策下，全球的經濟成長率仍在低點徘徊，多個國家的政策利率雖在零與負值之間浮動，但受生產力下降及人口老化等共同現象影響，景氣未能迅速回升，使得當前的主要經濟問題，仍在成長過慢。

在對的時候，做對的事，才能突破困局。經濟不振雖不是唯一問題，在國內外卻都是解決衝突的關鍵。美國總統川普能獲選總統、歐洲右派聲音抬頭，都和最近十年的低迷經濟狀況脫不了關係，國內經濟環境丕變，近幾年成長率經常低於全球平均的異常現象，也加劇年金問題及低薪的形成與不滿。如何利用低利率環境加強未來成長所需的公私投資，是一刻也不容等待的大事。

在寬鬆貨幣政策下，金融市場一片榮景，過去幾年的美國經濟雖有成長，但根據聯準會的報告，卻較有利於所得較高者，不少低所得者的所得，反而下降了。貨幣政策對所得不均現象的解決，無多大著力點，財政政策及法規修訂，才能稍盡其力。如果這是一場接力比賽，卯足勁的中央銀行，似乎等待著接棒者。

葉倫列出貨幣政策策略的三大原則，分別是目標導向、具前瞻性及風險敏感度，因所面對的環境持續改變，中央銀行家事實上無法休息；目前先別管貨幣政策，是因為不要對央行寄望太深，應將救經濟責任分攤至所有政府單位。只是高手過招，一旦進入內力比拚階段，花拳繡腿總是插不上手。