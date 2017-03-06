首座風機碼頭 落腳台中
2017-03-06
〔記者林筑涵／台北報導〕台中港務局放行！台電離岸風機開發計畫，因需要風機零件碼頭，自去年起持續向港務局申請台中港使用；據了解，港務局已規劃釋出台中港內三塊區域，台電可在區域內組裝離岸風機零件，屆時將成為台灣首座風機碼頭，促進港口轉型。
台中港三區域供組裝風機
據相關人士指出，台中港務局原對釋出碼頭持保留態度，後因考量碼頭可藉此轉型，同時帶動台中相關產業，才轉而支持；規劃釋出台中港內五Ａ、五Ｂ、四Ｃ三個區域，雙方確定在三月完成簽約。
台電再生能源處長陳一成說明，離岸風機水上零件含三支葉片、廿一層樓高塔架等共七項上百噸重零件，台電規劃將台中港作為風機水上塔架的組裝碼頭；未來碼頭改建將由港務局設計、施工，可說是風機國產化的重要里程碑。
至於水下基礎重件碼頭則是考量彰濱外海風機屬固定式基樁，水下基礎重達六百至八百噸，名單上除台中港外，高雄興達港也是可能落腳處。
另一方面，離岸風機運維港口，各廠商則相中彰化芳苑的彰化火力電廠預定地，其優勢在於鄰近風場，一旦風機發生「小插曲」，人員將可就近維修。然而，目前土地尚未開發，仍隸屬彰化縣政府，據官員表示，包括台電、新加坡御山能源、丹麥丹能風力等開發商皆積極爭取管理權，未來將由縣政府招商決定得標業者。
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