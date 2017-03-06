英核電廠除役 年預算千億
2017-03-06
〔記者林筑涵／台北報導〕國內核電廠除役在即，除核廢料貯存選址議題外，用過核燃料的處置方法也懸而未決；據了解，英國、瑞典及德國已釋出意願，盼能爭取「核燃料境外再處理」這筆生意。為此，台電董事長朱文成上月底赴英參訪，除了解英國離岸風機發展外，也和英國核能除役局會面，深入參考英國核電除役以及核廢料相關處置議題。
英國自一九六○年代發展核電至今已近六十年，目前共有十七座核電廠，部分老舊核電廠將陸續於二○二五年以前除役，為規劃核電廠除役事宜，英國設立除役局，每年投入約一一五○億台幣除役預算，持續建立核能除役產業鏈，且成為少數擁有核燃料再處理技術的國家之一。
根據英國除役局資訊，英國各核電廠用過核燃料統一送往處理廠，低、中、高階核廢料再集中貯放；最終處置選址則由地方志願性參與，目前正處於與地方社區溝通階段，預計二○四○年建置完成。
相較之下，台灣不僅選址卡住，蘭嶼核廢遷移時程也無定論，就連替代的集中式貯存場可行性評估報告，現仍卡在台電。
台電是於去年底遞交蘭嶼遷址規劃及低放處置應變方案兩份報告，其中應變方案即為建立集中式貯存場「暫放」核廢料。對此，原能會已在二月十五日審查完畢，有關集中式貯存場的施工細節，則由台電提交可行性評估報告送經濟部審定，這部分則遭退回要求補件。
台電表示，可行性評估將納入原能會的審查意見，修正後盡速繳交。台電發言人林德福強調，「三月中前會交，不能拖太晚」。
對原能會要求集中式貯存場的選址至建置完工時程，應由「Ｎ+十六年」縮短為八年，選址也須在三年內完成；林德福說明，目前選址由「非核家園小組」負責，會邀集各界代表討論、溝通，凝聚共識仍是最大關鍵，而施工則可以努力達成。
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