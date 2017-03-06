北部電力供需平衡 最快2025年

2017-03-06

〔記者羅添斌／台北報導〕台灣北部地區電力供應長期吃緊，要靠中南部電力北送，才能解決供需失衡問題；行政院官員昨天指出，經濟部已向立法院提出「北部電源開發計畫受阻之可行替代方案」，經濟部表示，若台電公司施工及規劃中的北部電源開發計畫及中油公司第三液化天然氣接收站皆能如期完工，且節電成效可符預期，則中電北送的電量可望逐漸減少，並且在二○二五年起達成區域供需平衡。

立法院社福衛環委員會今邀環保署、經濟部及台電公司，針對「大潭電廠環評急轉彎，能源安全與環境保護如何兼得，以及今年夏季限電危機因應」進行報告。

對於北部地區電力長期吃緊，須由中南部電力北送；官員指出，依台電最新規劃，除林口電廠更新改建，二○一九年前陸續完成三部各八十萬瓩高效率超臨界燃煤發電機組外，另規劃二○二二至二○二五年間增建大潭電廠七至十號機（三一六．八萬瓩），其中七號機之單循環氣渦輪機（六十萬瓩）更提前在今年設置，將運轉至二○一九年底，以因應短期間供電吃緊情形。

此外，台電另將提前建置高原電廠（一百二十萬瓩）、更新深澳電廠（一百二十萬瓩）及協和電廠（新一號機九十萬瓩）。

官員指出，隨著核一、二廠除役及新電源難於短期內彌補之下，北部區域電力未來數年仍可能處於供需失衡情形，惟北部供電缺口尚可由中電北送彌補；若台電公司北部電源開發計畫皆完工商轉之後，北部地區於二○二五年起可達供需平衡。