北部電力供需平衡 最快2025年
2017-03-06
〔記者羅添斌／台北報導〕台灣北部地區電力供應長期吃緊，要靠中南部電力北送，才能解決供需失衡問題；行政院官員昨天指出，經濟部已向立法院提出「北部電源開發計畫受阻之可行替代方案」，經濟部表示，若台電公司施工及規劃中的北部電源開發計畫及中油公司第三液化天然氣接收站皆能如期完工，且節電成效可符預期，則中電北送的電量可望逐漸減少，並且在二○二五年起達成區域供需平衡。
立法院社福衛環委員會今邀環保署、經濟部及台電公司，針對「大潭電廠環評急轉彎，能源安全與環境保護如何兼得，以及今年夏季限電危機因應」進行報告。
對於北部地區電力長期吃緊，須由中南部電力北送；官員指出，依台電最新規劃，除林口電廠更新改建，二○一九年前陸續完成三部各八十萬瓩高效率超臨界燃煤發電機組外，另規劃二○二二至二○二五年間增建大潭電廠七至十號機（三一六．八萬瓩），其中七號機之單循環氣渦輪機（六十萬瓩）更提前在今年設置，將運轉至二○一九年底，以因應短期間供電吃緊情形。
此外，台電另將提前建置高原電廠（一百二十萬瓩）、更新深澳電廠（一百二十萬瓩）及協和電廠（新一號機九十萬瓩）。
官員指出，隨著核一、二廠除役及新電源難於短期內彌補之下，北部區域電力未來數年仍可能處於供需失衡情形，惟北部供電缺口尚可由中電北送彌補；若台電公司北部電源開發計畫皆完工商轉之後，北部地區於二○二五年起可達供需平衡。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 汪小菲飯店爆無照營業 大S：他的挫折非常大
- 璞園樹葬區 挨批荒蕪淒涼
- 《慾望城市》女星調侃通俄門 俄女發言人回酸
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Office reiterates commitment to workers’ rights
- 自行車道「斷頭」 專用、共用標示分不清
- 長照2.0納口腔照護 台東牙醫師不缺席
- 94歲糖尿病翁清血栓 走路不用人攙
- 陳師孟：將彈劾黨國思想司法官
- 冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
- 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
- SBL季後賽》「團隊魂」扳倒勇士 璞園聽牌
- 鞋帶綁太久…偷拍裙底露餡
- 3年種2200萬植栽 新北議員批灌水
- 侯昌明爆老婆花錢不看價錢 還會「作假帳」
- 自由廣場》老共已認輸，老Ｋ還在「地動山搖」？
- 電影院遇「拍肩姊」 看完被告性騷
- 洪雪芬／鐵籠
- 本週國內油價不調整
- 2台灣毒販 遭印警圍捕 1死
- 北韓搗彈 歐巴馬曾發動電子戰
- 川普指控大選竊聽 歐巴馬斥完全不實
- 美人權報告連四年批我剝削移工
- 老街再造 澎湖文康市場都更啟動
- 重建修道院啤酒廠 義國神父募款
- 自由談》「一中」是學術自由的棺材釘
- 〈吉娜兒的人生食堂〉鹽烤橘子：一輩子總有一些忘不了的經歷
- 〈體檢家庭風險〉孩子暴力內化 小心網遊
- 首爾經典傳真》孵蛋容易養蛋難
- 經典賽今開打 南韓出戰以色列 賽事預告與轉播
- 自由共和國》鄭秀玲／川普新政 台灣經濟的新契機
- SBL季後賽》台啤橫掃金酒 下輪戰裕隆
- 72公里長征 千人單騎登塔塔加
- 虐殺過程小模醒來 蛇蠍女拿手電筒砸頭
- 波蘭劇作家無證講課禁再入境 藝文界反彈
- 全球AI圍棋最前線 王銘琬第一手觀察
- 雙胞胎姊妹嫁雙胞胎兄弟 還同時懷第二胎
- 上網以物易物 單眼相機換到蠟筆
- 黃鐙輝衰遭指名 諷毒閨密建議鞭刑
- 德國公開賽台灣「金包銀」周天成封王
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北部電力供需平衡 最快2025年
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分