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核後端基金 遭疑台電小金庫

2017-03-06

左手借右手 3200億借出1800億

〔記者黃佩君／台北報導〕台電重估核電除役費用恐短缺三千億台幣，缺口幾與核後端基金相當，台電雖打算以年金方式、每年提撥百億元分二十五年進行攤提；但事實上，台電長期向核後端基金高額借貸，最高時曾借出八成，核後端基金形同台電「小金庫」的質疑，始終不斷。

根據台電推估，到三座核電廠全部除役時，核後端基金規模應有三三五三億元；但因歲修、停機等因素，核後端基金到一月底為止實際金額為三二二六億元。此金額看似不少，但核後端基金長期高額回貸台電、缺乏監督，除利息甚低不利基金累積外，更有「左手借右手」的管理問題。

台電向核後端基金的借貸額度一度高達八成，後在立法院決議限縮下，要求台電在五年內將貸款降到六成以下，才減少借貸。但目前仍有一八二○億借予台電，佔比高達五十六％，且減少部分是因為基金增多拉高基數，台電借款仍維持二○一一年以來的一七○○到一八○○億水平，並未減少。

面對核電廠除役的沉重負擔，加上國際能源價格上漲，二○一四年起才因燃料下跌轉虧為盈的台電，恐難再以盈餘支應每年百億元的除役攤提。據了解，未來台電除將以編列預算方式，由國庫補貼，支應核後端處理相關費用外，恐也將舉債因應；據指出，台電今年將發行高達六百億公司債。

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  • 核一廠明年進入除役。（資料照）

    核一廠明年進入除役。（資料照）

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標題：核後端基金 遭疑台電小金庫


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