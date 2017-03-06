2月出口可望衝上兩位數成長
2017-03-06
〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部明日將公布2月進出口統計，國、內外預測機構皆看好，隨著國際需求升溫，原物料價格持續反彈，加上去年基期低，2月出口不僅可「連五紅」，並可期待年增率有兩位數成長的好表現，累計前兩月出口，也可望較去年同期成長逾一成。
元大寶華綜合經濟研究院策略分析師顏承暉表示，台灣四大貿易出口國——美國、歐洲、日本及中國，最新公布的製造業採購經理人指數（PMI）都優於預期，反映國際需求持續好轉，影響出口的原物料價格，也延續去年底以來的反彈趨勢，有助於提振出口表現。
顏承暉指出，單看出口主力電子產品，從去年底北美半導體接單出貨比（B/B Ratio），再度重回象徵擴張的1以上，表現達1.06，且消費者換機需求仍在，國內電子業大廠接單能見度不錯。加上去年2月適逢農曆春節連續假期，在上班天數少、基期低助攻下，預估今年2月出口年增率可達19.4%。
外資預測機構部分，也全預測2月出口可衝上兩位數正成長，其中以荷蘭國際集團（ING）預測年增率可有20%最樂觀，其餘國際信評機構穆迪（Moody’s）預測為14.3%、蘇格蘭皇家銀行（RBS）15.8%、法國巴黎銀行（BNP Paribas）16.9%。
台經院景氣預測中心主任孫明德則表示，預估1、2月合計，與去年同期也會有一成以上成長，不過，主因還是基期低，去年同期衰退一成，今年即使成長一成，出口仍是原地踏步。因此，即使2月表現好，也不能說是大幅成長，只能說是穩健維持去年第4季以來的復甦態勢。
孫明德認為，去年底電子產品先帶頭反攻，帶動出口由負轉正，今年隨著國際原物料價格較去年同期上揚近一倍，預估上半年將由基本金屬、礦產品及化學品等接力復甦，出口可望一路好到第2季。
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