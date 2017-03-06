〈台股青紅燈〉台北房價倒掛的原因

2017-03-06

最近台北市房地產出現一個非常奇特的現象，就是中古屋價格倒掛，當蛋黃區新建案用每坪80萬以下在促銷時，中古屋卻還是用每坪100萬以上的高價，在各仲介網站待售，結果當然是乏人問津。

其他商品出現原料比成品貴的倒掛現象，大多是供需出現反轉時，但房地產的性質不一樣，房地產除了供需問題之外，還有人性問題，現在欲售中古屋的屋主，心態還留在3年前房市巔峰時期的價格，所以不願隨著低迷市況調降賣價，寧願掛在網上6個月、8個月，也不願降價求售。

2016年全國房屋買賣移轉棟數為24.5萬棟，創下史上新低，若扣除新屋移轉棟數，真正中古屋買賣成交數恐怕非常低，這個現象非常有趣，低利率的環境，讓大部份人願意守著空屋，苦苦等待下一次景氣來臨。

1997年亞洲金融風暴時，當時基本放款利率是7.025%，是目前利率的5倍，因為房貸負擔沉重，當時大部份投資人與建商選擇放棄房地產，造成那時銀行手上一堆斷頭擔保的房產，幾乎壓垮台灣金融業，這次房地產不景氣，卻因利率低、負擔輕，民眾選擇把所有風險放在身上。

現在每天都有一堆人在論戰，房價何時落底，這就跟明天的股市一樣，會漲會跌沒有人能說得準，唯一能確定的是，只要賣方不降價，買方就不會進場，房價繼續倒掛，成交量就繼續萎縮。

（紅布朗）