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中國GDP成長目標剩6.5% 去產能、防泡沫成重點

2017-03-06

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國政府調降今年經濟成長目標至6.5%左右，低於去年官方設定的6.5~7%目標及實際成長率數字6.7%；在年底領導層換屆之前，中國財經金融政策的重心轉向「降低風險」及「確保穩定」，並豎立防範金融風險的「防火牆」，以應對快速擴大的債務。

瑞士銀行（UBS）新報告指出，中國至2016年底，債務已達GDP（國內生產毛額）的277%，從前年的254%進一步攀升，且新信貸用來還債的比例增加。中國銀行業去年貸放款金額創下12.65兆人民幣的最高紀錄，而今年1月份人民幣新貸款也達2.03兆元，創紀錄次高。

北京當前施政重點擺至「防風險、降槓桿、去產能、防泡沫」，調降今年成長率目標至6.5%，雖符合市場預期，中國人行（央行）先前已提出審慎管理債務去槓桿化的過程（即降低財務槓桿及減債），以免流動性危機和資產泡沫。

中國國務院總理李克強昨日在全國人大會議的工作報告指出，今年中國消費者物價指數（CPI）漲幅目標維持在約3%；城鎮新增就業目標在1100萬人以上、登記失業率在4.5%以內。

李克強指出，今年要繼續實施「積極」的財政政策，貨幣政策則保持「穩健中性」。根據李克強報告，中國今年財政赤字占GDP的3%，持平於去年；中國（中央和地方）政府總財政赤字達2.38兆人民幣，較去年增加2000億人民幣；廣義貨幣供給額（M2）年增12%，較去年的13%略降；社會融資規模餘額預期成長約12%。

另外，中國國家發改委提交全國人大的工作報告顯示，為去化重工業過剩產能及遏制污染，中國今年預計分別削減鋼鐵及煤炭產能5000萬噸、1.5億噸以上。同時，中國將淘汰、停建或緩建燃煤發電廠產能5000萬瓩（KW）以上，以控制北方城市嚴重的空氣污染、削減鋼鐵等龐大煙囪產業供應過剩的產能，並擬擴大監控重工業、打擊違反空氣品質法規的企業及向應對不力的官員究責。

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  • 中國領導層面臨換屆之際，今年經濟成長率目標降至約6.5%，施政重心擺在維穩，及防範債務過高所帶來的金融風險。（路透）

    中國領導層面臨換屆之際，今年經濟成長率目標降至約6.5%，施政重心擺在維穩，及防範債務過高所帶來的金融風險。（路透）

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