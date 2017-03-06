〈品牌故事〉林榮德高中畢業接手 市場已遍布歐美中國

2017-03-06

記者張慧雯／專題報導

冠軍集團董事長林榮德18歲高中畢業後毅然投入父親的信益陶瓷廠，從最基層做起，和工人們一起在高溫窯旁汗流浹背地燒瓷，練就出「用耳朵聽，就知道機器哪裡有問題」的本事，而他的一對子女林孟瑜、林祐宇也陸續進入冠軍集團，林孟瑜擔任冠軍集團國際貿易部協理、林佑宇擔任冠軍中國子公司總經理，一人執掌歐美市場、一人負責中國市場，再加上董娘—副董事長王桂鳳掌管財務，一家四口分工合作、同心協力讓冠軍集團在國際市場發光發熱！

磁磚是家居重要課題

林榮德是冠軍集團第二代，他接手後面對國內與中國的夾擊，但基層出身的他首先讓「成本降低、成品損耗率下降」，展現出對生產線充分的掌握與了解，面對三班制日夜不停燒窯的工人，林榮德常說「我不怕缺工，褲腳一捲自己也能做，絕對不能任人牽制！」認真的工人給予高薪、懶惰的工人冠軍寧可不聘用，軟硬兼施、賞罰分明的態度，讓員工不敢偷懶、更願意自動自發！

沒有不景氣 只有不爭氣

而這位成功的男人背後更有一位偉大的女性—王桂鳳，董娘主管財務、掌「內」，和林榮德在外拓展業務相輔相成，子女長大後也放手讓他們開始熟悉集團業務，王桂鳳就曾說，想接班、就得有負責任的態度，尤其是對公司未來負責，也因此，做不好、業績沒達到，開會照樣被檢討，更別想要偷懶，林榮德掛在嘴邊的一句話就是「沒有不景氣、只有不爭氣」，這句話姊弟兩人聽得比任何一位資深員工都還多。

林孟瑜2009年進入冠軍，先擔任冠軍綠概念館執行長，為此她到處演講，矢志要讓每個人都明白，「冷冰冰的磁磚」其實是「溫暖家居生活的重要課題」，而後她執掌外銷事務，曾開玩笑地說，「其實在自家公司工作壓力倍增，業績沒達成就『剉咧等』，開會一定難看！」

至於長年在中國開疆闢土的林佑宇受訪時也曾說，「我是和自己賽跑，贏過今天的自己，明天就會更好！」姊弟兩人都承襲林榮德「拚命三郎」的個性，為此冠軍磁磚在中國市占率也逐步增加，拿下亮麗成績單。

除了姊弟兩人積極努力外，為了事業版圖的擴張，林榮德更重視專業經理人，藉由專業經理人各領域經驗進行有效分工，讓冠軍大家庭融入新思維、為企業帶來活血，同時讓員工及子女相互學習與傳承，期待為冠軍創造另一波顛峰。