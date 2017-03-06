〈品牌故事〉董事長捲褲管入窯 造就冠軍磁磚
記者張慧雯／專題報導
「磁磚看起來都一樣，我們請重量級見證人—大象來做測試，冠軍的是『冠軍磁磚』！強度決定磁磚品質！」由大象走過、幾乎踏破整排磁磚的畫面，但只有一片沒有破，讓人看了驚心動魄的廣告，60年代的人莫不印象深刻！
大象踏過唯一不破
45年來投身於這個行業，冠軍磁磚董事長林榮德常掛在嘴上的名言是「選磁磚比選結婚對象重要多了，好的磁磚能受用一輩子！」而談到品牌經營，他更有一套「香腸理論」，「路邊攤香腸不知怎麼製造的，當然不能買，品牌知名度高的公司重視品質、愛惜名聲，消費者當然最有保障」。
1972年曾任苗栗縣議會議長的林田村在苗栗建立「信益陶瓷」公司，而後創立「冠軍」品牌，1990年身為長子的林榮德接任董事長，45年來堅持「生產高品質磁磚，行銷國內外市場」的原則，絕不削價競爭，2014年3月起更推出全國首創10年保固升級為「15年保固」，為的就是與市場區隔，強調「品質」與「服務」。
業內人士分析，磁磚價格差距大、但品質用「看」的根本看不出來，而10多年前中國低品質磁磚大量且低價銷往台灣，若打價格戰根本就是「賣一片、虧一片」，然而業者不賣卻又眼睜睜看著市場被搶走，冠軍先推出磁磚強度的廣告後，強調「在地生產、在地服務」，打響冠軍磁磚知名度、也打開市場接受度。
林榮德很認真地說，「買磁磚比挑老婆還要重要，這句話雖然不夠莊重，但真的很貼切。」他解釋，年輕人看對眼可以馬上結婚，幾個月個性不合，也可以馬上離婚，只要條件談妥簽字就好，但磁磚不一樣，一開始沒選好，除了有拱起、污垢等問題外，還可能破裂造成危險，部分磁磚還可能導致重金屬汙染，勢必得全部重新整修，不整修最後會弄到連住都不能住、非常痛苦，所以選擇品質好的磁磚，雖然價格稍高，但絕對受用一輩子。
強韌品質揚名國際
除堅持「高品質」外，20年前林榮德開始以「綠色環保」為訴求，成為台灣磁磚界第一家榮獲「綠建材標章」、「綠色工廠」及「歐盟環保標章」殊榮的磁磚廠，足足用了20年的時間塑造的環保建材品牌形象，成為同業的「進入門檻」！如今冠軍建材旗下共四個品牌，包括：冠軍磁磚、馬可貝里磁磚、安心居（進口磁磚）、冠軍欣業（隔間磚），除在台灣市占率穩坐龍頭寶座外，中國地區也榮獲中國十大陶瓷品牌知名度，同時連續多年到義大利參展，朝國際化發展。
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