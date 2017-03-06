中信金廣招菁英 鼓勵年輕人勇敢逐夢

2017-03-06

〔記者高嘉和／台北報導〕中信金控昨日於「VISION 2017臺大校園徵才博覽會」，由總經理吳一揆親自領軍，帶領高階主管與求職新鮮人面對面交流，除了分享個人職涯經歷，暢談自身工作經驗及職涯建議外，也鼓勵年輕人不畏挑戰、勇於築夢，選擇能讓自己持續成長的職場環境，期待更多優秀年輕人加入中國信託大家庭，活動吸引上百名學生參與，學生提問不斷，場面熱絡。

中信金控向來重視人才養成，希望能成為社會新鮮人職涯發展的最佳起點，於每年3月畢業季前夕舉辦多場校園說明會，深入校園與學生交流互動。

吳一揆參加「VISION 2017臺大校園徵才博覽會」與青年學子對談時表示，中信金控將守護與創造客戶的資產與財富作為自我使命，強調「強本、跨業、跨區」的發展策略，同時為因應金融數位化趨勢與國際化浪潮，積極導入數位金融科技，開發人工智慧、區塊鏈、大數據與雲端運用科技平臺，非科班出身的學生也可挑戰數位金融領域，鼓勵學生站在高點觀察社會脈動，歡迎自我期許高、具備強烈成就動機、敏銳觀察力及邏輯分析能力的新鮮人加入，與中國信託團隊一起成就夢想。

中國信託今年預計共招募5400名人才，金控、銀行等事業體系2400餘人，台灣人壽保險公司3000人，其中數位、資訊工程相關職務有近百名職缺，歡迎具資訊或理工相關背景、有志往數位科技運用發展的各界好手加入團隊。

中信金控校園徵才活動已起跑，今年3月19日於南港中國信託金融園區舉辦儲備幹部總行說明會，由中信金控總經理吳一揆及中國信託商業銀行總經理陳佳文率領多位高階主管，為求職新鮮人說明公司集團願景，以及「MA計畫」內容與發展機會，並將由各事業單位主管及MA學長詳細說明各組特色並分享經驗，歡迎有興趣求職之各界菁英儘早報名。