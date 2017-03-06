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〈熱門族群〉三大法人力拱 智邦當網通股領頭羊

2017-03-06

〔記者王憶紅／台北報導〕網通族群在各擁題材下，上週表現各異，其中，以擁有資訊中心Data Center題材的智邦（2345），上週五在3大法人強力買超下，股價創下2002年7月以來新高。

法人指出，智邦數據中心交換器佔營收比約30%以上，一般數據交換機約40%，在產業前景仍看好下，預估今年營收、獲利穩定成長。

智邦上週五以上漲3.7元的61.9元作收，創近15年新高，3大法人單日強力買超7017張，其中，外資買超2743張、投信買超2499張、自營商買超1775張。

法人指出，智邦1月營收淡季不淡，預計2月營收可望也是年增，智邦預計3月中下旬舉行董事會通過去年財報。

網通族群去年財報陸續出爐中，訊舟（3047）上週公布去年自結損益，稅後淨利8297萬元，每股稅後盈餘約0.41元，董事會仍通過每股配發股利0.5元。

另外，已公布去年獲利的神準（3558）、智易（3596），去年每股稅後盈餘分別為11.42元、7.19元，可望拿下網通族群的第1、第2名。

神準去年營收66.36億元，稅後盈餘5.6億元，相較2015年衰退30.97%，每股稅後盈餘11.42元。神準看好今年新產品陸續出貨下，表現較去年佳。

智易去年營收239.1億元，年增19.89%，營業利益率從前年的2.68%，大幅彈升到7.5%，稅後盈餘13.57億元，每股稅後盈餘7.19元，較前年的3.06元，倍數成長。法人指出，智易今年營收可望維持成長，但成長幅度恐相對有限。

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