〈熱門族群〉物聯網＋工業4.0 工業電腦今年走俏
2017-03-06
〔記者卓怡君／台北報導〕受惠物聯網與工業4.0風起雲湧，工業電腦產業迎來多樣化成長動能，工業電腦龍頭研華（2395）積極切入物聯網，去年獲利創下新高，表現亮眼，法人建議，工業電腦具備獲利穩定特性，可鎖定物聯網、機器人、工業自動化相關題材受惠個股。
研華董事長劉克振近期提出Allied DMS商業模式，邀請工業電腦同業一起結盟，創造多贏，以中央廚房、共享經濟的概念，進行物聯網產業垂直與水平整合，打造專屬物聯網的生態圈。
近期外資看好研華今年獲利表現，調高研華評等，外資認為，物聯網產業今年將快速發展，中國與北美地區將是研華今年主要成長地區，獲利可望再創新高。
樺漢近年靠著併購，業務快速擴張，去年營收、獲利同創歷史新高，連續2年獲利超過1個股本，法人預估，樺漢去年投資S&T並間接結盟Kontron，預計在上半年完成，效益最快在第3季起開始顯現。
工業電腦新兵勁豐（6577）預計本月21日掛牌上櫃，勁豐成功打入醫療、跑步機、智慧飲料機相關一線大廠供應鏈。
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