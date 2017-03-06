〈熱門族群〉記憶體漲勢不歇 低價股吃香
〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM與Flash供給持續吃緊，市場需求卻增加，帶動今年漲價態勢未歇，法人看好南亞科（2408）、華邦電（2344）、威剛（3260）、旺宏（2337）等記憶體族群，上半年營運將穩健獲利。
市場調查，DRAM產能擴增有限，供給持續吃緊，在需求增加下，帶動標準型、伺服器與行動應用的DRAM第1季合約價皆漲幅1成到近4成不等，第2季將持續上漲，其中伺服器用DRAM去年第4季漲幅較低，第1季合約價明顯補漲達近4成，預估第2季將更進一步上漲約1成。
此外，去年第4季智慧型手機出貨攀高，整體行動式DRAM需求強勁，產能排擠到標準型DRAM，致使供給嚴重不足，單季合約價上漲逾3成，受惠記憶體搭載量不斷提升，原廠擴張產能最快要到下半年才會出現，今年上半年DRAM仍呈現供不應求的態勢。DRAMeXchange統計，第1季標準型DRAM合約價漲幅逼近4成，預估第2季價格仍將持續上漲。
南亞科表示，今年第1季市況持續穩定，價格呈現上漲，第2季會更好，動能來自智慧型手機的記憶體裝載量大幅提升，其次是雲端資料中心帶動伺服器記憶體需求增加；PC與NB出貨轉為平穩或小幅增加，消費性或智慧產品包括大尺寸電視對DRAM使用量也有顯著的成長，DRAM需求持續增加，DRAM供給卻沒有相對增多。南亞科認為，三星、SK海力士等大廠如果沒有增加資本支出，今年全年DRAM成長會僅來自製程轉換，位元成長率將可望在20%以下，需求端則估約可成長25%，由此可見，全年的DRAM將呈現小幅供給短缺，價格也會上漲。
華邦電今年提高資本支出投入DRAM製程微縮，加上NOR Flash漲價，預估毛利率會提升，營運目標將朝獲利成長。旺宏目前產能滿載，NOR Flash供不應求，價格逐季上漲可期，本季持續獲利可期。
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