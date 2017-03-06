〈熱門族群〉日廠退、台廠進 被動元件廠樂翻天

2017-03-06

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件近來股價以國巨（2327）與奇力新（2456）帶頭、緩步攻堅，雖然上週五收盤表現不佳，國巨、奇力新、華新科（2492）全部收黑，但法人仍看好2017年市場需求將逐漸增溫、營運成長可期。

國巨上週五召開重大訊息記者會，發言人黃源福表示，董事會做成決議將減資30%，減資後實收資本額為35.23億元，今年將發放每股3元現金股利，再加上減資每股3元，預計每股將發放6元現金；至於國巨去年全年營收296.16億元、稅後淨利為39.54億元、每股稅後盈餘（EPS）6.83元；奇力新也宣布去年營收53.87億元、稅後盈餘為6.79億元，每股稅後盈餘（EPS）為5.34元，較2015年EPS4.41元，年增率20%。

近來國巨頻頻瘦身，2013年減資30%、2014年進一步大幅減資70%、2016年再減20%，原以為2017年不會再有減資動作，孰料，3月3日董事會又決議將減資30%；國巨解釋，去年底帳上現金有170億元，另處分子公司也有45億元資金挹注，由於現金充裕，決定減資，將能有效提高股東權益報酬率。

事實上，國巨自去年開始動作頻頻，2016年透過旗下智寶（2375）入主凱美（5317），並持續買進凱美持股，集團手中持股超過50%，2017年1月19日凱美則宣布要公開收購大毅（2478），隔一天（20日）國巨旗下奇力新則宣布將併購同為被動元件廠的旺詮（2437）。

法人認為，2017年隨著日系被動元件廠商逐漸退出市場，國巨主要產品包括電容及電阻都可望接收日廠市佔率，本業已立於不敗之地，趁此良機擴大規模，對於未來發展將更有助益。

另一家被動元件電感廠美桀（5255）也看好今年需求增溫，將在重慶廠追加30條全自動化生產線，估2月在產能和接單均成長下，營收可望恢復成長，首季即可展現擴產效益挹注營運成長，全年營收仍可持續成長。