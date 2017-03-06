〈熱門族群〉不怕雞瘟磨 食品股表現領先大盤

2017-03-06

〔記者楊雅民／台北報導〕食品類股上週股價走勢領先大盤，續創近期新高，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，預期本週量能若持續增溫，股價仍有持續往上的機會。

受到家禽禁運禁宰7天影響，白肉雞大廠卜蜂（1215）和大成（1210）股價一度震盪，上週禁令解除，帶動卜蜂股價大漲，衝破50元，上週五股價收在51.2元，創下26年來新高。

大成元月營收為62.74億元，較去年同期微衰0.35%，股價表現則不若卜蜂強勢，落在28~29.75元間震盪，外資和投信在農曆年後也呈現賣多於買的走勢。

福壽（1219）去年投資白肉雞電宰廠，且積極開發高附加價值的「微生物肥料」，今年元月營收為10.09億元，年增12.18%，農曆年以來股價也呈現上漲格局，上週五收在16.35元。

統一（1216）上週宣布瑞穗鮮乳平均漲價4~6%，也帶動股價一度上漲至57.1元，1個月股價漲幅約7%，上週五在外資和投信由買超轉賣超影響下，股價也小跌至56.3元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，食品類股上週週線漲勢領先大盤，週KD指標持續維持向上走勢，量能也是呈現增溫跡象，顯示中期趨勢仍是往上格局。

至於日線短線上還是維持在短期均線之上，加上近期多項指標均呈現偏多格局，預期本週量能增溫，股價仍可望持續向上。