〈熱門族群〉升息循環3月啟動 金融股進補

2017-03-06

〔記者盧冠誠／台北報導〕台股上週回檔修正，但金融股受惠市場對美國聯準會（Fed）升息預期大增，表現相對抗跌，金融指數雖失守1100點關卡，但單週僅微跌0.07%，明顯優於大盤逾1%的跌幅。

Fed將於3月14、15日召開為期2天的聯邦公開市場委員會（FOMC），在多位Fed重要官員相繼發表「鷹派」談話後，市場預期這次會議調升利率的機會，由原先不到3成，短短1週上揚至80%左右。

第一金（2892）主管表示，樂觀看待Fed全年有3~4次的升息機會，台灣方面，中央銀行也可能會在第4季重啟升息；內部評估，每升息1個基點（0.01個百分點），獲利主體第一銀行的淨利可增加2.2億元。

台企銀（2834）董事長朱潤逢認為，台灣經濟、金融的春天腳步到了，考量美國總統川普鬆綁金融管制，也會影響國內金融業，且Fed重啟升息，亦可望帶動利差擴大，因此會比較看好金融股。

台新國內股票投資部副總沈建宏表示，隨著Fed升息態勢愈趨明顯下，市場逐漸進入升息循環中，金融股將是主要受惠產業，因為升息有助於擴大銀行利差及引導名目利差逐步回升，帶動銀行業獲利的提升，對於保險業而言，升息則可減少利差損失並擴大投資報酬率，對業績的改善亦有助益。

沈建宏指出，整體而言，金融股2017年基本條件優於2016年，預估金融股在基期偏低、升息利基下，今年獲利成長可達6.6%，表現僅次於科技業，在轉機性增強下，金融股後市有表現空間。

就金融股的選股標準分析，沈建宏建議，可朝海外佈局完整性、產業多元性、優異的財務體質、股價淨值比低等4個方向佈局。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，接下來金融股法說會將陸續展開，財報也將陸續公布，投資人可藉此來檢視公司營運狀況及未來展望，做為投資標的挑選的參考依據。