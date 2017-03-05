Fed例會前 葉倫暗示加速升息

2017-03-05

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國聯準會（Fed）本月中旬將召開利率決策例會，主席葉倫明確表態若美國經濟改善情況持續就支持升息，三月升息幾成「定局」；她還脫口暗示今年升息次數可能「多於」預計的三次，太慢才行動恐帶來急升息的風險。這顯示美國央行寬鬆貨幣年代接近尾聲，將加快升息循環。

葉倫三日於芝加哥執行長俱樂部演說，稱聯邦公開市場委員會（FOMC）本月例會上將評估就業和通膨發展是否符合預期；若如預期，則「進一步調整聯邦資金利率就可能是恰當的」。同日Fed副主席費雪於紐約談話也表態支持三月升息。FOMC將於美東時間三月十五日下午兩點宣布利率決策。

三月升息成定局 美股小漲

她這番談話讓市場對美國本月升息的預期提高至九十六％，分析師普遍認為Fed本月將啟動今年的首次升息。金融市場近日強漲後，對葉倫演說反應不大：美股道瓊指數收漲○．○一％，敏感的兩年期美債殖利率跌○．三％，美元指數跌○．八％。