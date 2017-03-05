越、柬最吸睛 澳洲錢難賺

2017-03-05

〔記者王孟倫／台北報導〕在新南向十八國當中，我國銀行業者仍以東南亞為發展重點。國銀業者直言，未來越南與柬埔寨仍是主力市場，而擁有人口紅利優勢的印度與印尼，是後起之秀；至於澳洲則是新南向最不容易有獲利。

新南向目標國家共有十八個，但國銀在七個國家完全沒有分支據點，包括東協的汶萊，南亞的尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉、不丹及巴基斯坦，以及大洋洲的紐西蘭等。

金管會官員表示，由於這些國家的台商家數非常少，也比較缺乏業務發展機會，短時間內，國銀業者要到這幾個國家的誘因與機會非常低。

柬埔寨、越南 有發展空間

從其他新南向國家來看，目前國銀最積極仍是柬埔寨與越南；官員指出，這兩個國家的台商人數最多，經濟也剛起步，各項硬體建設陸續興建中，在這兩個國家確實比較有業務發展空間。

若從國銀在新南向國家之獲利來看，越南與柬埔寨的獲利是排第二、第三，而國銀獲利最多的國家，是東南亞所得最高的新加坡。

既然國銀在新加坡最賺錢，為何還要往越南與柬埔寨發展？一位公股銀行總經理表示，新加坡因金融高度開放，可以承作業務範圍很廣，尤其是跨國性聯貸案也很多，但在新加坡設分支機構的成本高，國銀業者才會朝經濟仍在發展中的越南與柬埔寨布局。

印度、印尼 具拓展利基

具有充沛且年輕的人口紅利優勢的印度與印尼，也受到國銀業者高度關注與青睞，被視為後起之秀；國銀主管直言，這兩個國家的台商雖然沒有越南、柬埔寨多，但經濟成長強勁，金融發展潛力大，深具業務拓展利基。

澳洲被部分國銀業者視為最不容易獲利的戰場，以去年上半年獲利情況來看，澳洲是國銀在新南向國家唯一出現賠錢、虧損台幣一億元；業者表示，澳洲的利差小，當地四大銀行幾乎吃下所有聯貸案，國銀要經營相當不容易。

但合庫才剛申設墨爾本分行，台新銀行也正在向澳洲當地主管機關申請設立布里斯本分行。國銀主管分析，澳洲是經濟成熟國家且法律制度完備，加上企業財報都非常透明、不容易遇到倒帳情況，對國銀來說，雖然獲利有一定的難度，但風險非常小，仍是值得布局的海外金融市場。